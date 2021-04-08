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ВСУ воюют под нацистским флагом: Зеленский не увидел проблемы

08 апреля 2021, 23:10  •  33 • Политика
Украинские военные вывесили флаг Третьего рейха в пригороде Донецка. Эти позиции осматривал президент Украины Зеленский.
Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) вывесили над своими позициями в пригороде Донецка флаг Третьего рейха. Видеодоказательство опубликовал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
На кадрах видно, как над одним из домов на подконтрольной ВСУ территории развевается красно-чёрный флаг с нацистской свастикой. Примечательно, что именно эти позиции в четверг, 8 апреля, осматривал президент Украины Владимир Зеленский.
Наверное, он тоже не любит украинский флаг,
- прокомментировал Даниил Безсонов в своём Telegram-канале.
Напомним, что проблема нацизма на Украине, а особенно в украинской армии, уже давно не является секретом. Однако Запад предпочитает стыдливо её не замечать, делая вид, что на Украине нацизма нет. Тем не менее многочисленные фото и видео из Незалежной наглядно доказывают, что в стране процветает не просто националистическая, а именно нацистская идеология.

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