Украинские военные вывесили флаг Третьего рейха в пригороде Донецка. Эти позиции осматривал президент Украины Зеленский.

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) вывесили над своими позициями в пригороде Донецка флаг Третьего рейха. Видеодоказательство опубликовал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

На кадрах видно, как над одним из домов на подконтрольной ВСУ территории развевается красно-чёрный флаг с нацистской свастикой. Примечательно, что именно эти позиции в четверг, 8 апреля, осматривал президент Украины Владимир Зеленский.

Наверное, он тоже не любит украинский флаг,

- прокомментировал Даниил Безсонов в своём Telegram-канале.

Напомним, что проблема нацизма на Украине, а особенно в украинской армии, уже давно не является секретом. Однако Запад предпочитает стыдливо её не замечать, делая вид, что на Украине нацизма нет. Тем не менее многочисленные фото и видео из Незалежной наглядно доказывают, что в стране процветает не просто националистическая, а именно нацистская идеология.