Недофинансированная разведка Украины нашла выход на фоне тотального безденежья. Эксперты в области военной аналитики указали на решения украинского командования. Ясно одно - украинским боевикам на вооружение передадут "Крапиву".

Согласно материалам "Военной разведки", которые оказались в распоряжении "РИА Новости", несмотря на постоянное недофинансирование, военная разведка Украины всё же смогла усилить свои технические возможности за счёт средств связи и беспилотников.

Как оценивает сама разведка собственное финансирование, оно едва превышает 50% всех потребностей ведомства. Там уточнили, что во время войны в Донбассе украинская разведка смогла пополнить свой арсенал лёгким разведывательным украинским беспилотником ACS-3, БПЛА серии Spectator, а сейчас идут испытания модернизированной версии ACS-3M, авиационного комплекса противодействия ПВО и РЭБ "Лелека-ШО". Также сообщается, что ВСУ сейчас внедряют боевую систему управления тактического звена "Крапива", которая объединяет средства разведки, управления и огневого поражения. Также в аналитике упомянули турецкие беспилотники.