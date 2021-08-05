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ВСУ вооружат "Крапивой": Недофинансированная разведка Украины нашла выход

05 августа 2021, 08:15  •  190 • Политика
Недофинансированная разведка Украины нашла выход на фоне тотального безденежья. Эксперты в области военной аналитики указали на решения украинского командования. Ясно одно - украинским боевикам на вооружение передадут "Крапиву".
Согласно материалам "Военной разведки", которые оказались в распоряжении "РИА Новости", несмотря на постоянное недофинансирование, военная разведка Украины всё же смогла усилить свои технические возможности за счёт средств связи и беспилотников.
Как оценивает сама разведка собственное финансирование, оно едва превышает 50% всех потребностей ведомства. Там уточнили, что во время войны в Донбассе украинская разведка смогла пополнить свой арсенал лёгким разведывательным украинским беспилотником ACS-3, БПЛА серии Spectator, а сейчас идут испытания модернизированной версии ACS-3M, авиационного комплекса противодействия ПВО и РЭБ "Лелека-ШО". Также сообщается, что ВСУ сейчас внедряют боевую систему управления тактического звена "Крапива", которая объединяет средства разведки, управления и огневого поражения. Также в аналитике упомянули турецкие беспилотники.

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