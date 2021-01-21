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ВСУ в Донбассе охватили панические настроения: Морозы оказались внезапными

21 января 2021, 11:25  •  296 • Политика
Солдат ВСУ, участвующих в геноциде народа Донбасса, охватили панические настроения - боевики не были готовы к внезапным морозам. Непогода уже стала причиной небоевых потерь и ряда преступлений в рядах ВСУ.
По данным представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, ВСУ продемонстрировали полную неготовность к внезапно пришедшей в Донбасс непогоде. Уточняется, что резкое похолодание буквально парализовало подразделения боевиков.
Военнослужащие 14-й бригады ВСУ для обогрева мест отдыха похитили дизельные тепловые пушки из пунктов обогрева в Трёхизбенке. По данным командования ЛНР, боевики днём зашли в пункт, заявили о том, что изымают пушки для планового техосмотра, и увезли в неизвестном направлении. Конечно, средства обогрева не были возвращены в гуманитарный пункт.
Также стало известно о том, что в 11-м батальоне 59-й бригады ВСУ боевикам выдали летнее топливо под видом зимнего. Подмена была обнаружена только после того, как топливо доставили на передовую.
Также, несмотря на резкие морозы, расчёт БЛА 130-го отдельного разведывательного батальона ВСУ выполнял задачу по контролю маскировочных мероприятий 92-й бригады ВСУ в районе Катериновки, где допустил падение беспилотника в межпозиционное пространство.
Опасаясь ответственности за утерю беспилотника, двое боевиков вышли на поиски в предполагаемый район крушения. В ходе движения группа была замечена секретом 1-го батальона и обстреляна из стрелкового оружия. В результате пулевое ранение в плечо получил оператор БЛА рядовой Калитов.
По данным командования ЛНР, стрелявший, рядовой Красиля, осознав впоследствии, что ранил солдата ВСУ, и дезертировал. Его сейчас разыскивают.

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