ВСУ устроили захват подконтрольного им селения в «серой зоне» Донбасса

Украинские военные заявили, что взяли под свой контроль населённый пункт Рассадки. При этом украинская сторона ранее заявляла, что данная территория находится под огневым контролем ВСУ. В сообщении пресс-центра операции объединённых сил, говорится, что Рассадки находятся в так называемой серой зоне Донбасса.

Представители организации заявили, что взятие территории было осуществлено по решению командующего объединёнными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Отмечается, что взятие населенного пункта на Светлодарской дуге выполнили силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады вместе с сапёрами.

Украинская сторона уверяет, что Рассадки были под огневым контролем ВСУ, несмотря на то, что селение находилось в «серой зоне».

Как передает «Интерфакс», во время боев за Дебальцево близ указанного населенного пункта проходил один из маршрутов подвоза продуктов и медикаментов украинским военным.