|
ВСУ устроили захват подконтрольного им селения в «серой зоне» Донбасса
25 ноября 2018, 01:24 • 73 • В мире
Украинские военные заявили, что взяли под свой контроль населённый пункт Рассадки. При этом украинская сторона ранее заявляла, что данная территория находится под огневым контролем ВСУ. В сообщении пресс-центра операции объединённых сил, говорится, что Рассадки находятся в так называемой серой зоне Донбасса.
Представители организации заявили, что взятие территории было осуществлено по решению командующего объединёнными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Отмечается, что взятие населенного пункта на Светлодарской дуге выполнили силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады вместе с сапёрами.
Украинская сторона уверяет, что Рассадки были под огневым контролем ВСУ, несмотря на то, что селение находилось в «серой зоне».
Как передает «Интерфакс», во время боев за Дебальцево близ указанного населенного пункта проходил один из маршрутов подвоза продуктов и медикаментов украинским военным.
Подпишитесь на нас
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
18 ноября 2018, 08:24
|
23 ноября 2018, 23:24
|
22 ноября 2018, 01:54
|
23 ноября 2018, 03:54
|
21 ноября 2018, 04:56
|
24 ноября 2018, 02:39
|
22 ноября 2018, 21:24