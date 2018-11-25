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ВСУ устроили захват подконтрольного им селения в «серой зоне» Донбасса

25 ноября 2018, 01:24  •  73 • В мире
Украинские военные заявили, что взяли под свой контроль населённый пункт Рассадки. При этом украинская сторона ранее заявляла, что данная территория находится под огневым контролем ВСУ. В сообщении пресс-центра операции объединённых сил, говорится, что Рассадки находятся в так называемой серой зоне Донбасса.
Представители организации заявили, что взятие территории было осуществлено по решению командующего объединёнными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Отмечается, что взятие населенного пункта на Светлодарской дуге выполнили силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады вместе с сапёрами.
Украинская сторона уверяет, что Рассадки были под огневым контролем ВСУ, несмотря на то, что селение находилось в «серой зоне».
Как передает «Интерфакс», во время боев за Дебальцево близ указанного населенного пункта проходил один из маршрутов подвоза продуктов и медикаментов украинским военным.

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