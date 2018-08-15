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ВСУ устроили огненную атаку на Коминтерново и Ленинское в Донбассе
15 августа 2018, 01:54 • 20 • В мире
Украинские силовики открыли массированный минометный огонь по югу республики, сообщили в ДНР.
Украинские военные вечером во вторник, 14 августа, открыли огонь из минометов по югу республики. Как сообщили в оперативном командовании ДНР, обстрел начали украинские военные из 36-й бригады.
Отмечается, что были обстреляны селения Коминтерново и Ленинское.
По информации ДНР, к этому моменту по южным окраинам народной республики было выпущено в общей сложности более ста мин различного калибра.
После атаки в ряде районов началось возгорание.
Отметим, что это уже не первый случай, когда ВСУ нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, а также минометов и орудий танков. Представители Донецкой народной республики напомнили, что данные виды вооружений должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.
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