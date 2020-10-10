ВСУ усилят украинскими ракетами РС-80

На Украине прошли испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».Отмечается, что огневые испытания прошли успешно и готовы к досрочной передаче Минобороны.В компании ожидают увеличения государственного заказа на этот вид боеприпасов.Ракеты РС-80, разработанные на предприятии «Артем», это неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Ракеты могут поражать бронированные цели, танки, бронетранспортеры, САУ, а также небронированные наземные цели, ракеты, пусковые установки, радиолокационные станции, живую силу противника. Также РС-80 можно использовать в качестве вооружения перспективных наземных платформ или устанавливать на десантно-штурмовых катерах.