Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Бер...
Самолёт-разведчик пролетел над российской базой в Гюмри и "вырубился"
Базу Азербайджана накрыло ракетно-артиллерийским огнём: Продвижение войск остано...
Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"
Главная / Украина

ВСУ усилят украинскими ракетами РС-80

10 октября 2020, 16:25  •  77 • Украина

На Украине прошли испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Отмечается, что огневые испытания прошли успешно и готовы к досрочной передаче Минобороны.

В компании ожидают увеличения государственного заказа на этот вид боеприпасов.

Ракеты РС-80, разработанные на предприятии «Артем», это неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Ракеты могут поражать бронированные цели, танки, бронетранспортеры, САУ, а также небронированные наземные цели, ракеты, пусковые установки, радиолокационные станции, живую силу противника. Также РС-80 можно использовать в качестве вооружения перспективных наземных платформ или устанавливать на десантно-штурмовых катерах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
09 октября 2020, 14:45
О чём Владимир Зеленский договорился с англичанами на самом деле
09 октября 2020, 19:20
Генпрокуратура по решению суда возбудила уголовное дело против Турчинова
09 октября 2020, 14:45
Зачем Виктор Медведчук снова ездил в Россию?
09 октября 2020, 19:20
ОПЗЖ: Отказом от российской вакцины власть подписывает смертный приговор украинцам
09 октября 2020, 19:20
Зеленского в судебном порядке заставили говорить на украинском
09 октября 2020, 16:35
Алиев и Пашинян в ролях Бегина и Садата
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 октября 2020, 02:40
Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдёте: Баранец перевёл намёк России...
10 октября 2020, 10:00
"Польше этого никогда не простят": Сосновский сообщил о фатальном просчёте ...
10 октября 2020, 02:40
В Польше указали на кулинарную ошибку нескольких поколений: картошку надо в кипяток
10 октября 2020, 02:40
Возвращение владычицы морей, или Голый под дождём
10 октября 2020, 00:50
"Длинная рука" русского "Циркона": Гиперзвуковая ракета-убийца до...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 октября 2020, 10:05
Карасёв предупредил, чем обернётся украинская роль прихвостня НАТО
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию покушения на убийство
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
07 октября 2020, 19:40
Самолёт-разведчик пролетел над российской базой в Гюмри и "вырубился"
05 октября 2020, 00:45
"В руке пачка долларов?": Зачем немцы установили памятник Горбачёву
06 октября 2020, 01:30
Один из штатов США оказался... русским
03 октября 2020, 20:20
Северо-Крымский канал вышел из строя: Украину ждет провал при попытке подать воду на полуостров
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.