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ВСУ усилят украинскими ракетами РС-80
10 октября 2020, 16:25 • 77 • Украина
На Украине прошли испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».
Отмечается, что огневые испытания прошли успешно и готовы к досрочной передаче Минобороны.
В компании ожидают увеличения государственного заказа на этот вид боеприпасов.
Ракеты РС-80, разработанные на предприятии «Артем», это неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Ракеты могут поражать бронированные цели, танки, бронетранспортеры, САУ, а также небронированные наземные цели, ракеты, пусковые установки, радиолокационные станции, живую силу противника. Также РС-80 можно использовать в качестве вооружения перспективных наземных платформ или устанавливать на десантно-штурмовых катерах.
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