ВСУ уничтожили советский танк в Луганске

Пять раз военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Луганск и другие населенные пункты на территории самопровозглашенной ЛНР. Как сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР, за ночь киевские силовики вели огонь из артиллерии, стрелкового оружия, гранатометов и минометов.

По словам официального представителя луганского ополчения Андрея Марочко, киевские силовики нанесли артиллерийский удар по району Луганска, где для участия в Параде Победы 9 мая готовилась военная техника. Артобстрел был зафиксирован с направления деревни Макарово в конце второго часа ночи (01:50 мск). Ничего не известно о пострадавших и нанесенном ущербе, однако взрывом был уничтожен советский танк эпохи Великой Отечественной войны, который должен был участвовать в параде. Также были обстреляны поселки Логвиново, Калиновка и Калиново.

В понедельник, 16 апреля, ВСУ четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Глава представительства ДНР в Центре контроля и координации прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Руслан Якубов сообщил, что киевские силовики вели огонь из минометов, снайперских винтовок и разнокалиберного стрелкового оружия. Впоследствии в тот же день огонь был открыт по городу Докучаевску, селам Ленинскому и Петровскому — в этих районах украинские военные использовали БМП и гранатометы разных систем.

В воскресенье, 15 апреля, луганские ополченцы сообщили о трех зафиксированных обстрелах, произведенных силовиками ВСУ. По словам представителя ЛНР, огонь вели из 120-миллиметровых минометов, автоматических пушек БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и штурмовых винтовок.

С момента начала «пасхального перемирия» 30 марта, заявил представитель ополченцев ЛНР Марочко, два ополченца погибли и девять получили ранения. По его словам, Киев «окончательно нарушил перемирие», открыв огонь из 120-мм миномета.

2 апреля президент Украины Петр Порошенко назвал условия для ввода миротворцев ООН в Донбасс, передает НСН. По его словам, главное — это соблюдение пасхального перемирия, инициаторами которого стали народные республики Донецка и Луганска. На дни перемирия «подтвержден запрет любых наступательных действий и разведывательных операций, ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них», заявил полпред РФ в Минском переговорном процессе Борис Грызлов.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ответ на слова Порошенко заявил, что вопрос ввода миротворцев «нужно обсуждать ни с Волкером, ни с Меркель, а с Донецком и Луганском».

13 апреля Министерство государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой ЛНР сообщило, что спецслужбы Украины планируют подготовку диверсионных актов, направленных на ликвидацию глав народных республик.

«В районе населенного пункта Новопетровка Бердянского района Запорожской области создается частная база по подготовке членов диверсионно-террористических групп», — говорится в сообщении на сайте МГБ ЛНР.

В качестве инструктора в этом лагере выступает гражданин Грузии некто Мараушвили, участвовавший в войне в Южной Осетии в 2008 году. Курсантов-асассинов обучают взрывному и снайперскому делу.

Также в МГБ заявили, что тренировочный лагерь создан по инициативе и на средства одного из праворадикальных депутатов Верховной рады, посредничающего между группировками и украинскими спецслужбами, передает RT.

11 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что «сделает все возможное для скорейшего ввода миротворцев» в Донбасс. По мнению Порошенко, только такой вариант развития событий может «остановить убийства украинцев — как гражданских, так и военных», а также «восстановить украинский суверенитет в оккупированном Донбассе».

Еще в конце февраля 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна на идею канцлера Германии Ангелы Меркель о введении миротворцев вдоль границы между РФ и Украиной — для обеспечения безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ. Однако при этом Путин отметил необходимость договариваться с непризнанными республиками, поскольку они являются одной из сторон конфликта. Но ни один из участников «Нормандской четверки» этого делать не собирается, резюмировал российский лидер.