ВСУ ударили «Точкой-У» по нацистам «Азова»

Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной.Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населённых пунктов Донецкой Народной Республики.За прошедшие сутки противник двадцать шесть раз открывал огонь по нашей территории с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы пятнадцати населённых пунктов Республики.В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. Один гражданский погиб, одиннадцать получили ранения, в том числе трое детей.Повреждены двадцать семь жилых домов, шесть объектов инфраструктуры и одно транспортное средство. Повреждена линия электроснабжения. Отключены пять трансформаторных подстанций и две котельные. Без электроэнергии остались 243 абонента.Материалы по факту ранения и гибели гражданских лиц, а также повреждения инфраструктуры будут переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командования ВСУ.Подразделения Народной милиции ДНР продолжают мероприятия по освобождению от украинских захватчиков населенных пунктов Донецкой Народной Республики.В результате успешных действий за прошедшие сутки установлен контроль над населёнными пунктами Новокрасновка и Красновка.Продолжаются мероприятия по освобождению от украинских националистов городов Волноваха и Мариуполь.Для всех мирных граждан Мариуполя, изъявивших желание временно уехать в безопасное место, Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с УНМ ДНР организован гуманитарный коридор и гарантируется безопасность передвижения по маршруту в восточном направлении по трассе М23 Мариуполь — Новоазовск.Все жители будут обеспечены медицинской помощью и средствами первой необходимости и в дальнейшем будут сопровождены на территорию Российской Федерации.Противоречия между командованиями ВС Украины и националистических подразделений перешли в фазу прямой конфронтации.После смертельного ранения командующего ОТГ «Восток» генерал-лейтенанта Содоля, полученного в ходе боестолкновения с боевиками подразделения «Азов», а также полного отказа подчиняться и согласовывать свои действия с командованием ВСУ, по месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения «Азов» на юго-западе Мариуполя вооруженными силами Украины был нанесён удар ОТР «Точка-У».В результате удара были уничтожены более 20 боевиков и 10 единиц техники.Мы в очередной раз призываем украинских офицеров, солдат и сержантов! Вы можете сохранить свои жизни, добровольно отказавшись от участия в боевых действиях. Сложите оружие и уходите домой! Не стоит рисковать жизнью за продажную украинскую власть и коррумпированных генералов.Хочу остановиться на военнослужащих Народной милиции ДНР, чьё мужество и отвага в борьбе с националистами останутся примером для будущих поколений и войдут в историю.Старший разведчик рядовой Климов Сергей Николаевич во время боев на мариупольском направлении, получив тяжелое ранение, продолжил вести наблюдение и корректировать огонь артиллерии, что способствовало поражению живой силы и военной техники противника, ведущего огонь по позициям вооружённых сил ДНР и населённым пунктам Республики.