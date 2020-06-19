ВСУ ударили по Горловке: Ранен человек и разрушен важный объект жизни Донбасса

По данным главы Горловки Ивана Приходько, украинские боевики в 05:30 (по мск) нанесли удар по северо-западу города. В результате обстрела была разрушена насосная станция водного канала Северский Донец – Донбасс.

При этом отмечается, что разрушенный канал является ключевым источником водоснабжения в Донбассе. При этом разрушение очевидно приведёт к перебоям подачи воды и повреждениям объектов жизнеобеспечения на территории ДНР, а также на территории Донбасса, подконтрольной ВСУ. Таким образом, от нехватки воды пострадают и сами украинские боевики, которые нанесли разрушительный удар.