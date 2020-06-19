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ВСУ ударили по Горловке: Ранен человек и разрушен важный объект жизни Донбасса

19 июня 2020, 15:00  •  221 • Политика
Сегодня рано утром ВСУ нанесли мощный удар по Горловке. В результате обстрела ранен человек, кроме того, зафиксированы серьёзные разрушения на объекте жизнеобеспечения Донбасса.
По данным главы Горловки Ивана Приходько, украинские боевики в 05:30 (по мск) нанесли удар по северо-западу города. В результате обстрела была разрушена насосная станция водного канала Северский Донец – Донбасс.
При этом отмечается, что разрушенный канал является ключевым источником водоснабжения в Донбассе. При этом разрушение очевидно приведёт к перебоям подачи воды и повреждениям объектов жизнеобеспечения на территории ДНР, а также на территории Донбасса, подконтрольной ВСУ. Таким образом, от нехватки воды пострадают и сами украинские боевики, которые нанесли разрушительный удар.

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