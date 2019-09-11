ВСУ ударили гранатомётами по пригороду Донецка: Ранены двое

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вечером 10 августа нанесли удар по пригороду Донецка. В результате обстрела из гранатомёта получили ранения два мирных жителя. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

По его данным, обстрел был совершён в 18:40. Украинские военные открыли огонь из гранатомётов со стороны Красногоровки в направлении Старомихайловки. Жертвами удара стали два мирных жителя - мужчина и женщина. Оба ранены.

Напомним, что в преддверии выборов в Верховную Раду Украины между ВСУ и ополченцами Донбасса было заключено бессрочное перемирие. Тем не менее украинская сторона уже неоднократно нарушала "режим тишины".