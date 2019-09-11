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ВСУ ударили гранатомётами по пригороду Донецка: Ранены двое

11 сентября 2019, 01:39  •  61 • Политика
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка: есть раненые. Удар нанесён из гранатомётов со стороны Красногоровки, сообщает представитель ДНР в СЦКК.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) вечером 10 августа нанесли удар по пригороду Донецка. В результате обстрела из гранатомёта получили ранения два мирных жителя. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
По его данным, обстрел был совершён в 18:40. Украинские военные открыли огонь из гранатомётов со стороны Красногоровки в направлении Старомихайловки. Жертвами удара стали два мирных жителя - мужчина и женщина. Оба ранены.
Напомним, что в преддверии выборов в Верховную Раду Украины между ВСУ и ополченцами Донбасса было заключено бессрочное перемирие. Тем не менее украинская сторона уже неоднократно нарушала "режим тишины".

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