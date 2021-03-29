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ВСУ тренируются «освобождать» Крым

29 марта 2021, 01:55  •  20 • Украина

Несколько суток подряд украинские войска проводят провокационные манёвры у границ полуострова. Последней была массированная атака беспилотников Bayraktar TB2, направленная на крымские системы ПВО.

Ударно-разведывательные дроны производства Турции осуществили перелёт с одного из материковых военных аэродромов Украины к острову Тендровская коса, который находится вблизи северо-западного побережья Чёрного моря. Отсюда до крымского побережья, что называется, рукой подать. На самом острове расположен многофункциональный военно-морской полигон и взлётно-посадочная полоса. Здесь постоянно проходят тренировки по высадке морского десанта, катера ВМСУ выполняют артиллерийские стрельбы по береговым целям. И вот теперь Тендровская коса приняла «байрактары», нацеленные на Крым.

Как сообщается, 28 марта они достаточно продолжительное время провели непосредственно у российских территориальных вод в зоне посёлков Черноморское-Тарханкут-Донузлав. Обычные средства контроля не смогли зафиксировать реальный маршрут беспилотников, так как при выполнении полёта к полуострову украинские БПЛА периодически отключали свои приёмопередающие устройства-транспондеры. При этом киевские медиа успели заявить, что Bayraktar TB2 «смогли обойти радары оккупантов» и войти в воздушное пространство Крыма.

Уже в нынешнем году ВМС Украины ожидают очередную партию беспилотных аппаратов Мade in Turkey с улучшенными характеристиками ракетного вооружения и увеличенной дальностью полёта. Речь идёт о новой модификации этой модели, которую Анкара задействовала против морских целей на учениях Mavi Vatan-2021 в восточной части Средиземного моря. Надводная мишень находилась вблизи береговой линии, между небольшими островами. Дрон впервые поразил цель данного типа высокоточным боеприпасом — турецкой ракетой MAM-L с лазерным наведением.

Теперь Киев уверен, что с таким «подарком Эрдогана» способен подавить корабельную группировку Черноморского флота и вывести из строя комплексы ПВО непосредственно на полуострове. Ну а окончательный удар должны нанести херсонские «Смерчи».

Напомним, 24 марта ВСУ устроили небывалые по мощности ракетные пуски в непосредственной близости от границы с Республикой Крым.

«Силами систем залпового огня „Смерч‟ были уничтожены пункты дислокации условного противника», — утверждает командующий ООС Сергей Наев.

По ходу нынешних учений Украина разместила у кордона не только свои тяжёлые реактивные системы залпового огня, но и тактическое ракетное вооружение. То есть, возможно нанесение широкомасштабных ударов по российским объектам. Ракеты развёрнуты на расстоянии прямого удара по военным базам, расположенным в Крыму.

«Мы уже тактически отработали это нападение, вызванное намерением РФ уничтожить нашу страну», — прокомментировал действия украинских военных секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.

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