ВСУ сутки пытались сорвать празднование Дня освобождения Донбасса от фашистов

Официальный представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник сообщил о попытках ВСУ сорвать празднование Дня освобождения Донбасса от фашистов. За сутки украинские военные подвергли ЛНР и ДНР массированному обстрелу. Есть раненые среди мирных граждан.

ВСУ в очередной раз наплевали на Минские соглашения, открыв огонь по мирным жителям Донбасса. Но на этот раз выбрали для массированного обстрела знаковый день - День освобождения Донбасса от фашистов.

Подробности того, что произошло, рассказал в своём Telegram-канале официальный представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник.

"Потомки бандеровцев обстрелами пытались сорвать празднование Дня освобождения Донбасса от фашистов!" - сообщил Мирошник.

По его подсчётам, в общей сложности за минувшие сутки по территории ДНР и ЛНР украинские военные (которых сам Мирошник называет не иначе как "каратели") выпустили свыше 130 единиц боеприпасов, из которых более 50 - мины 120 мм.

Два мирных жителя Донецка 40 и 50 лет получили тяжёлые ранения. За их жизни боролись врачи.

Как отметил Мирошник, "предыдущие несколько дней количество прилётов было на порядок меньше", но именно в День освобождения Донбасса от фашистов ВСУ "активизировали обстрелы исключительно из желания сорвать праздничные мероприятия".

Бывший официальный представитель ополчения Андрей Марочко также подтвердил массированные обстрелы со стороны ВСУ.

"Если "на Украине фашизма нет", то почему в священную для жителей Донбасса дату 8 сентября (День освобождения Донецка от немецко-фашистских захватчиков) украинские боевики взбеленились, - задаётся он вопросом в своём авторском Telegram-канале "Марочко Live". - Совпадение?!"