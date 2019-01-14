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ВСУ решили "избавиться" от пожелавших "вернуться домой живыми" бойцов

14 января 2019, 23:54  •  112 • В мире
Всю 59-ю отдельную бригаду, бойцы которой устроили "забастовку", отказавших выходить на позиции на линии соприкосновения в Донбассе, выведут из зоны боевых действий. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.
20 января начнется вывод из Донбасса всей 59-й отдельной мотопехотной бригады, солдаты которой, устроив забастовку, отказались занимать боевые позиции на линии соприкосновения сторон. Об этом сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марченко.
Также отмечается, что в последнее время заметно ухудшается морально-психологическое состояние в рядах киевских силовиков. Отмечаются случаи мародёрства и пьяных драк среди военнослужащих, процветает "дедовщина" и нередки самоубийства среди бойцов ВСУ.
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
Напомним, 13 января стало известно о том, что солдаты 59-й мотопехотной бригады ВСУ устроили забастовку, отказавшись занимать позиции на линии соприкосновения в Донбассе. "Они ждут ротации и хотят вернуться домой живыми", - сообщил начальству командир роты.
При этом в Минобороны Украины открестились от данного факта, заявив, что ″это информационные операции″, и вообще считают подобные новости попыткой снизить боеготовность украинских солдат.

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