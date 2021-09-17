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ВСУ рассматривает сценарий войны против России и ОДКБ с участием НАТО

17 сентября 2021, 07:40  •  37 • Украина

Пророссийские телеграм-каналы рассекретили информацию о проводимых на следующей неделе учениях ВСУ и стран НАТО «Объединенные усилия-2021». В соответствии с планами украинского командования одной из целей маневров является отработка сценария возможной войны с Россией и странами-членами ОДКБ.

Отмечается, что распространяемый в сети документ является планом работы одного из генералов ВСУ, назначенного контролировать ход учений. Среди представленных в тексте деталей пользователи обратили внимание на цели и общий замысел проводимых маневров, согласно которым противниками Киева и его военных партнеров НАТО выступают Россия и страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, в соответствии с указанными в документе этапами учений Киев планирует, что военные действия начнутся на юге Украины (первый этап), после чего охватят северо-восточную часть страны (второй этап). Напомним, в рамках прошедших в прошлом году учений «Объединенные усилия-2020» основные военные мероприятия ВСУ и стран НАТО также проводились на южном направлении.

Комментируя ситуацию, эксперты напоминают о регулярных провокациях ВСУ, устраиваемых вблизи границы с Республикой Крым, допуская риски вызвать полномасштабный военный конфликт данными действиями.

Наконец, стоит остановиться на роли, которая отводится Североатлантическому альянсу в планах командования ВСУ. Учитывая, что планирующие документы, где отрабатываются сценарии войны с Россией и ее союзниками, готовятся в рамках учений с войсками НАТО, очевидно, генералы ВСУ всерьез рассматривают возможность втянуть Североатлантический альянс в военные действия, в случае их начала, против Москвы и стран ОДКБ.

Впрочем, если отбросить США, Великобританию, Польшу и еще несколько стран, устраиваемые военно-политическим руководством Украины провокации в адрес Москвы, не имеют поддержки других госуарств альянса, явно незаинтересованных в войне в центре Европы. Ярче всего об этом свидетельствует нежелание Германии, Франции и других государств-членов Североатлантического альянса впускать Киев в ряды организации, в том числе из-за понимания, что провокации ВСУ создают серьезные риски начала военного конфликта, участвовать в котором, пока Украина не является страной НАТО, западные страны не обязаны.

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