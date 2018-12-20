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ВСУ "отметили" срыв переговоров о новогоднем перемирии в Донбассе миномётным обстрелом

20 декабря 2018, 02:54  •  38 • В мире
Украинские вооружённые формирования вечером 19 декабря нанесли массированный миномётный удар по посёлку Старомихайловка. Обстрел из миномётов произошёл после срыва переговоров о новогоднем перемирии в Донбассе.
Населённый пункт Старомихайловка на западе Донецка был обстрелян из миномётов. Об этом сообщили в представительстве народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что обстрел ВСУ зафиксирован в районе десяти вечера по местному времени.
По информации центра, украинские военные выпустили по Старомихайловке 12 мин калибром 120 мм.
Данные о пострадавших выясняются.
Отметим, что в среду, 19 декабря, украинская сторона сорвала переговоры о временном перемирии, которое планировалось начать с 22 декабря. Как сообщили в ДНР, во время заседания украинские делегаты покинули зал переговоров.

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