|
ВСУ "отметили" срыв переговоров о новогоднем перемирии в Донбассе миномётным обстрелом
20 декабря 2018, 02:54 • 38 • В мире
Украинские вооружённые формирования вечером 19 декабря нанесли массированный миномётный удар по посёлку Старомихайловка. Обстрел из миномётов произошёл после срыва переговоров о новогоднем перемирии в Донбассе.
Населённый пункт Старомихайловка на западе Донецка был обстрелян из миномётов. Об этом сообщили в представительстве народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что обстрел ВСУ зафиксирован в районе десяти вечера по местному времени.
По информации центра, украинские военные выпустили по Старомихайловке 12 мин калибром 120 мм.
Данные о пострадавших выясняются.
Отметим, что в среду, 19 декабря, украинская сторона сорвала переговоры о временном перемирии, которое планировалось начать с 22 декабря. Как сообщили в ДНР, во время заседания украинские делегаты покинули зал переговоров.
Подпишитесь на нас
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
13 декабря 2018, 14:25
|
15 декабря 2018, 18:39
|
15 декабря 2018, 18:39
|
15 декабря 2018, 02:24
|
15 декабря 2018, 15:24
|
13 декабря 2018, 17:54
|
15 декабря 2018, 02:24