ВСУ "отметили" срыв переговоров о новогоднем перемирии в Донбассе миномётным обстрелом

Украинские вооружённые формирования вечером 19 декабря нанесли массированный миномётный удар по посёлку Старомихайловка. Обстрел из миномётов произошёл после срыва переговоров о новогоднем перемирии в Донбассе.

Населённый пункт Старомихайловка на западе Донецка был обстрелян из миномётов. Об этом сообщили в представительстве народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что обстрел ВСУ зафиксирован в районе десяти вечера по местному времени.

По информации центра, украинские военные выпустили по Старомихайловке 12 мин калибром 120 мм.

Данные о пострадавших выясняются.

Отметим, что в среду, 19 декабря, украинская сторона сорвала переговоры о временном перемирии, которое планировалось начать с 22 декабря. Как сообщили в ДНР, во время заседания украинские делегаты покинули зал переговоров.