ВСУ пытаются взорвать химзавод под Волновахой - WarGonzo

При отступлении ВСУ заминировали химико-металлургический завод в Донском, которое находится в непосредственной близости от Волновахи, сообщает проект WarGonzo.

Военные корреспонденты проекта WarGonzo во главе с Семёном Пеговым сообщают, что ВСУ пытаются взорвать химзавод под Волновахой. Находится завод в Донском, при отступлении военные заминировали объект.

Также, по информации WarGonzo, на объекте хранится огромное количество взрывоопасных и химических веществ: