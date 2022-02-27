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ВСУ пытаются взорвать химзавод под Волновахой - WarGonzo
27 февраля 2022, 15:20 • 614 • Политика
При отступлении ВСУ заминировали химико-металлургический завод в Донском, которое находится в непосредственной близости от Волновахи, сообщает проект WarGonzo.
Военные корреспонденты проекта WarGonzo во главе с Семёном Пеговым сообщают, что ВСУ пытаются взорвать химзавод под Волновахой. Находится завод в Донском, при отступлении военные заминировали объект.
Также, по информации WarGonzo, на объекте хранится огромное количество взрывоопасных и химических веществ:
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