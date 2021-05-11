ВСУ против «Правого сектора» • 264 • Украина



О чем молчат украинские СМИ



Скандальная история украинских нацбатов и их деятельности на территории зоны так называемой АТО/ООС благодаря новой публикации инсайдера «Джокер ДНР» пополнилась новыми шокирующими фактами. 5 мая между ВСУ и Правым сектором, а конкретно – между 93-й бригадой и правосеками из 128-й, произошел конфликт. Вот что пишет Джокер:



«12 июня 2015 года, по дороге из посёлка Водяное в посёлок Опытное, Ясиноватского района, двигаясь на своей БМП, попали в засаду и погибли: командир инженерно-саперного взвода второго батальона 93-й бригады ВСУ, ст. лейтенант Цысарь Александр «Шип» Михайлович 1979 г.р., рядовой Угринович Олег «Змей» Анатольевич 1977 г.р. и рядовой Загребельный Степан «Колобок» Игоревич 1989 г.р. Самое смешное, что засаду устроили свои же.





Цысарь, он же «Шип», узнал о том, что Правый сектор вывозит оружие для своих сочленовцев в мирные регионы Украины и пригрозил одному из вождей правосеков Руслану Чёрному, что доложит об этом особистам. Чёрный сообщил об этом инциденте с «Шипом» командиру ДУК ПС Андрею Стемпицкому, который и отдал приказ на ликвидацию офицера 93-й бригады Цысаря А.





Руслан Черный сформировал ликвидационную группу, в которую вошли ещё 12 правосеков: Илья Богданов «Дальний», Игорь Чудинов «Фрампиль», Алексей Филиппов «Самурай», «Яшка», «Дэнни», «Джузеппе», «Вальтер», «Кран», «Паша», «Закон», «Ганс» и «Боняк». Кстати, «Рем» отказался принимать в этом участие.





Первыми по БМП из засады стрельнули «Яшка» и «Дэнни» двумя РПГ-22. Рядовые были внутри БМП и сгорели заживо, а «Шип» сидел сверху, его отбросило на землю. Добивал «Шипа» Илья Богданов со своего РПК».



История эта получила развязку спустя много лет – военнослужащие 93-й бригады всё-таки отомстили своим обидчикам: «Однако в июле 2018 года правда вскрылась, что вызвало большое волнение и ненависть к правосекам в рядах украинских солдатиков. Тогда ещё командир ООС Наев приказал убрать всех правосеков с фронта, от греха подальше. Но время прошло, и уже в этом году, с марта месяца, мы наблюдаем возвращение правосеков на передовую. Все всё забыли и спят спокойно, кроме солдатиков 93-й бригады, для которых месть за своих однополчан, убитых подло в спину, стала делом чести.





Как раз солдатиков 128-й бригады усилили правосеками, а накануне рядом с ними по ротации зашла на фронт 93-й бригада. Вчера, на блокпосту между посёлком Ломакино и Лебединское в районе г. Мариуполь мирно дежурили правосеки, усилившие 128-ю бригаду. Солдатики 93-й бригады решили, что пришло время для правосеков платить по счетам и около 15-00 открыли по ним огонь из миномётов 120 мм. Эта месть оказалась эффективной. Блокпост был полностью уничтожен, погибло 7 правосеков, сгорели две БМП-2 и один военный внедорожник.





Донецкие солдатики офигели от происходящего и решили заснять это на видео, думая, что у украинских солдатиков взорвался очередной склад. Видео будет ниже. Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха…».



В продолжение темы, поднятой инсайдером «Джокер ДНР», любопытное видео опубликовал Анатолий Шарий, в котором взял интервью у «русского Штирлица» Алексея Филиппова – офицера запаса из Владивостока и сотрудника СОБРа, который внедрился в «Правый сектор» и снабжал ополчение достоверной информацией о расположении правосеков на ЛБС и точными координатами.



Из этого интервью мы также узнаем о задачах, поставленных перед 7-м батальоном ДУК Правый сектор – это вывоз вооружения с территории боевых действий вглубь страны, то есть контрабанда оружия. Это оружие выменивали у ВСУшников на еду, тепловизоры, покупали, а также попросту отбирали у украинских солдат. Этим боевым оружием, добытым абсолютно любым доступным способом, правосеки вооружали свои резервные формирования, находящиеся в тылу.



Все эти истории абсолютно реальны, и если вспомнить резонансные скандалы и стычки ВСУ и Правого сектора времен начала боевых действий и их активной фазы, то всё становится на свои места. Минобороны, конечно, хотело решить конфликт полюбовно и даже было готовы закрыть глаза на многочисленные преступления правосеков. Ярошу в мае 15-го предлагали должность в министерстве обороны Украины, но он отказался. Какие еще конфликты происходили между ВСУ и Правым сектором?



В начале весны 15-го года «Правому сектору» в Министерстве обороны приказали покинуть зону АТО, а бойцам – вступить в ряды вооруженных сил. Тогда в «Правом секторе» заявили, что выполняют приказы только своего руководителя Дмитрия Яроша и не будут покидать своих позиций. Затем были те пресловутые переговоры, в ходе которых Ярош отказался занимать должность в Минобороны, однако боевики «Правого сектора» с того момента начали постепенно переходить в бригады ВСУ. В апреле того же года бандформирования правосеков на передке начали менять на вооруженные силы. Однако конфликты на этом не прекратились – 28 апреля 2015 года в СМИ появились сообщения о том, что 25-я и 95-я бригады ВСУ навели тяжелое вооружение на базу 5-го батальона «Правого сектора». Ярош тогда заявлял о том, что украинское военно-политическое руководство пытается таким образом стравить между собой добровольцев-националистов и военнослужащих. Для ВСУ ситуация осложнялась тем, что в те годы «Правый сектор» имел очень большую поддержку среди прозападной части населения Украины и был модным трендом среди «свидомых». Во время этого инцидента в Киеве начали пикетировать правительственные учреждения, и украинская власть «включила заднюю» – Татьяна Рычкова, помощница начальника Генштаба, назвала ситуацию «страшным недоразумением». Потом украинские «патриоты» и вовсе начали рассказывать о том, что это была «кремлевская провокация». Тогда с Ярошем общался лично Петя Порошенко, который обещал разблокировать все базы «Правого сектора».



30 апреля 2015 года был инцидент между «Правым сектором» и 95-й бригадой ВСУ. Военнослужащие обстреляли автомобиль с журналистами ДУК «Правый сектор». В Минобороны тогда оправдывались, что это произошло из-за того, что водитель машины не остановился, а военные действовали по инструкции. В мае 15-го был конфликт правосеков и ВСУ по поводу базы «Десна» – Генштаб потребовал освободить учебный центр от «Правого сектора». Минобороны угрожало радикалам силовым разгоном, но этого не случилось. В июле 2015-го года происходит легендарный инцидент в Мукачево, который окончательно дискредитирует «Правый сектор» в глазах украинской широкой общественности. В том же июле 15-го после инцидента в Мукачево СМИ дает скандальный комментарий Руслан Качмала с позывным Рэм, командир 7-го батальона ДУК «Правый Сектор». Тогда Рэм сообщил о переходе своего батальона в полк Нацгвардии «Азов». Качмала на всю Украину рассказал, что Правый сектор не воюет, а занимается бандитизмом, Ярош от командования самоустранился и даже не берет трубку.



Постепенно конфликтный и неудобный «Правый сектор» утратил свои позиции в радикальной националистической тусовке. Сейчас это уже откровенно тухлая группировка, наполовину растворившаяся в батальонах ВСУ в зоне ООС и по другим группировкам радикалов в тылу. Но жертвы разгула радикалов, как мы видим из публикации Джокера, свои обиды на правосеков не забыли и периодически мстят им за былое.

Скандальная история украинских нацбатов и их деятельности на территории зоны так называемой АТО/ООС благодаря новой публикации инсайдера «Джокер ДНР» пополнилась новыми шокирующими фактами. 5 мая между ВСУ и Правым сектором, а конкретно – между 93-й бригадой и правосеками из 128-й, произошел конфликт. Вот что пишет Джокер:«12 июня 2015 года, по дороге из посёлка Водяное в посёлок Опытное, Ясиноватского района, двигаясь на своей БМП, попали в засаду и погибли: командир инженерно-саперного взвода второго батальона 93-й бригады ВСУ, ст. лейтенант Цысарь Александр «Шип» Михайлович 1979 г.р., рядовой Угринович Олег «Змей» Анатольевич 1977 г.р. и рядовой Загребельный Степан «Колобок» Игоревич 1989 г.р. Самое смешное, что засаду устроили свои же.Цысарь, он же «Шип», узнал о том, что Правый сектор вывозит оружие для своих сочленовцев в мирные регионы Украины и пригрозил одному из вождей правосеков Руслану Чёрному, что доложит об этом особистам. Чёрный сообщил об этом инциденте с «Шипом» командиру ДУК ПС Андрею Стемпицкому, который и отдал приказ на ликвидацию офицера 93-й бригады Цысаря А.Руслан Черный сформировал ликвидационную группу, в которую вошли ещё 12 правосеков: Илья Богданов «Дальний», Игорь Чудинов «Фрампиль», Алексей Филиппов «Самурай», «Яшка», «Дэнни», «Джузеппе», «Вальтер», «Кран», «Паша», «Закон», «Ганс» и «Боняк». Кстати, «Рем» отказался принимать в этом участие.Первыми по БМП из засады стрельнули «Яшка» и «Дэнни» двумя РПГ-22. Рядовые были внутри БМП и сгорели заживо, а «Шип» сидел сверху, его отбросило на землю. Добивал «Шипа» Илья Богданов со своего РПК».История эта получила развязку спустя много лет – военнослужащие 93-й бригады всё-таки отомстили своим обидчикам: «Однако в июле 2018 года правда вскрылась, что вызвало большое волнение и ненависть к правосекам в рядах украинских солдатиков. Тогда ещё командир ООС Наев приказал убрать всех правосеков с фронта, от греха подальше. Но время прошло, и уже в этом году, с марта месяца, мы наблюдаем возвращение правосеков на передовую. Все всё забыли и спят спокойно, кроме солдатиков 93-й бригады, для которых месть за своих однополчан, убитых подло в спину, стала делом чести.Как раз солдатиков 128-й бригады усилили правосеками, а накануне рядом с ними по ротации зашла на фронт 93-й бригада. Вчера, на блокпосту между посёлком Ломакино и Лебединское в районе г. Мариуполь мирно дежурили правосеки, усилившие 128-ю бригаду. Солдатики 93-й бригады решили, что пришло время для правосеков платить по счетам и около 15-00 открыли по ним огонь из миномётов 120 мм. Эта месть оказалась эффективной. Блокпост был полностью уничтожен, погибло 7 правосеков, сгорели две БМП-2 и один военный внедорожник.Донецкие солдатики офигели от происходящего и решили заснять это на видео, думая, что у украинских солдатиков взорвался очередной склад. Видео будет ниже. Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха…».В продолжение темы, поднятой инсайдером «Джокер ДНР», любопытное видео опубликовал Анатолий Шарий, в котором взял интервью у «русского Штирлица» Алексея Филиппова – офицера запаса из Владивостока и сотрудника СОБРа, который внедрился в «Правый сектор» и снабжал ополчение достоверной информацией о расположении правосеков на ЛБС и точными координатами.Из этого интервью мы также узнаем о задачах, поставленных перед 7-м батальоном ДУК Правый сектор – это вывоз вооружения с территории боевых действий вглубь страны, то есть контрабанда оружия. Это оружие выменивали у ВСУшников на еду, тепловизоры, покупали, а также попросту отбирали у украинских солдат. Этим боевым оружием, добытым абсолютно любым доступным способом, правосеки вооружали свои резервные формирования, находящиеся в тылу.Все эти истории абсолютно реальны, и если вспомнить резонансные скандалы и стычки ВСУ и Правого сектора времен начала боевых действий и их активной фазы, то всё становится на свои места. Минобороны, конечно, хотело решить конфликт полюбовно и даже было готовы закрыть глаза на многочисленные преступления правосеков. Ярошу в мае 15-го предлагали должность в министерстве обороны Украины, но он отказался. Какие еще конфликты происходили между ВСУ и Правым сектором?В начале весны 15-го года «Правому сектору» в Министерстве обороны приказали покинуть зону АТО, а бойцам – вступить в ряды вооруженных сил. Тогда в «Правом секторе» заявили, что выполняют приказы только своего руководителя Дмитрия Яроша и не будут покидать своих позиций. Затем были те пресловутые переговоры, в ходе которых Ярош отказался занимать должность в Минобороны, однако боевики «Правого сектора» с того момента начали постепенно переходить в бригады ВСУ. В апреле того же года бандформирования правосеков на передке начали менять на вооруженные силы. Однако конфликты на этом не прекратились – 28 апреля 2015 года в СМИ появились сообщения о том, что 25-я и 95-я бригады ВСУ навели тяжелое вооружение на базу 5-го батальона «Правого сектора». Ярош тогда заявлял о том, что украинское военно-политическое руководство пытается таким образом стравить между собой добровольцев-националистов и военнослужащих. Для ВСУ ситуация осложнялась тем, что в те годы «Правый сектор» имел очень большую поддержку среди прозападной части населения Украины и был модным трендом среди «свидомых». Во время этого инцидента в Киеве начали пикетировать правительственные учреждения, и украинская власть «включила заднюю» – Татьяна Рычкова, помощница начальника Генштаба, назвала ситуацию «страшным недоразумением». Потом украинские «патриоты» и вовсе начали рассказывать о том, что это была «кремлевская провокация». Тогда с Ярошем общался лично Петя Порошенко, который обещал разблокировать все базы «Правого сектора».30 апреля 2015 года был инцидент между «Правым сектором» и 95-й бригадой ВСУ. Военнослужащие обстреляли автомобиль с журналистами ДУК «Правый сектор». В Минобороны тогда оправдывались, что это произошло из-за того, что водитель машины не остановился, а военные действовали по инструкции. В мае 15-го был конфликт правосеков и ВСУ по поводу базы «Десна» – Генштаб потребовал освободить учебный центр от «Правого сектора». Минобороны угрожало радикалам силовым разгоном, но этого не случилось. В июле 2015-го года происходит легендарный инцидент в Мукачево, который окончательно дискредитирует «Правый сектор» в глазах украинской широкой общественности. В том же июле 15-го после инцидента в Мукачево СМИ дает скандальный комментарий Руслан Качмала с позывным Рэм, командир 7-го батальона ДУК «Правый Сектор». Тогда Рэм сообщил о переходе своего батальона в полк Нацгвардии «Азов». Качмала на всю Украину рассказал, что Правый сектор не воюет, а занимается бандитизмом, Ярош от командования самоустранился и даже не берет трубку.Постепенно конфликтный и неудобный «Правый сектор» утратил свои позиции в радикальной националистической тусовке. Сейчас это уже откровенно тухлая группировка, наполовину растворившаяся в батальонах ВСУ в зоне ООС и по другим группировкам радикалов в тылу. Но жертвы разгула радикалов, как мы видим из публикации Джокера, свои обиды на правосеков не забыли и периодически мстят им за былое. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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