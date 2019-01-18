ВСУ продолжили нарушать "перемирие" новым обстрелом. Теперь – из танков

Киевские силовики обстреляли позиции ДНР из танков. В районе посёлка Ленинское украинские силовики открыли огонь по позициям бойцов Донбасса.

Украинские силовики в очередной раз нарушили ранее заключенное временное перемирие. Как сообщили очевидцы, ВСУ начали обстрел поселка Ленинское.

Сообщается, что киевские военные открыли огонь по позициям из танков.

О пострадавших и жертвах пока не сообщается.

Ранее в народных республиках сообщали, что за период "рождественского перемирия" украинские военные открывали огонь по территории ДНР более 100 раз, 17 из них - с применением тяжелого вооружения.

Трое мирных граждан в результате таких провокационных обстрелов получили ранения разной степени тяжести.