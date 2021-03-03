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ВСУ приняли на вооружение винтовку Alligator
03 марта 2021, 09:55 • 36 • Украина
После госиспытаний ВС Украины приняли на вооружение многозарядную крупнокалиберную антиматериальную винтовку ручного заряжания Alligator. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«Главная задача крупнокалиберного Аллигатора — уничтожение укреплений и техники противника, в том числе легкобронированной», — говорится в сообщении.
Все детали винтовки, в том числе важнейшая — ствол, как отметили в военном ведомстве, изготовлены украинскими оружейниками.
Технические характеристики винтовки:
— калибр 14,5×114;
— начальная скорость пули — 980 м/с;
— эффективная дальность выстрела — до 2000 м;
— максимальная дальность полета пули — до 7000 м;
— на расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту.
В Минобороны пояснили, что антиматериальные крупнокалиберные винтовки предназначены для «нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники противника, оборудования, складов, емкостей с нефтепродуктами и других объектов».
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