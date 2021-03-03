ВСУ приняли на вооружение винтовку Alligator





После госиспытаний ВС Украины приняли на вооружение многозарядную крупнокалиберную антиматериальную винтовку ручного заряжания Alligator. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.«Главная задача крупнокалиберного Аллигатора — уничтожение укреплений и техники противника, в том числе легкобронированной», — говорится в сообщении.Все детали винтовки, в том числе важнейшая — ствол, как отметили в военном ведомстве, изготовлены украинскими оружейниками.Технические характеристики винтовки:— калибр 14,5×114;— начальная скорость пули — 980 м/с;— эффективная дальность выстрела — до 2000 м;— максимальная дальность полета пули — до 7000 м;— на расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту.В Минобороны пояснили, что антиматериальные крупнокалиберные винтовки предназначены для «нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники противника, оборудования, складов, емкостей с нефтепродуктами и других объектов».