Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обстановка обостряется. 13 боевых кораблей НАТО подошли к российским границам
Белорусам повезло! Лайфхак по работе с МФУ
Яков Кедми отчитал власти России: "Скажите правду!"
"Ой, извините": Джо Байден признался, что не понимает, о чём говорит и...
Главная / Украина

ВСУ приняли на вооружение винтовку Alligator

03 марта 2021, 09:55  •  36 • Украина

После госиспытаний ВС Украины приняли на вооружение многозарядную крупнокалиберную антиматериальную винтовку ручного заряжания Alligator. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Главная задача крупнокалиберного Аллигатора — уничтожение укреплений и техники противника, в том числе легкобронированной», — говорится в сообщении.

Все детали винтовки, в том числе важнейшая — ствол, как отметили в военном ведомстве, изготовлены украинскими оружейниками.

Технические характеристики винтовки:

— калибр 14,5×114;
— начальная скорость пули — 980 м/с;
— эффективная дальность выстрела — до 2000 м;
— максимальная дальность полета пули — до 7000 м;
— на расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту.

В Минобороны пояснили, что антиматериальные крупнокалиберные винтовки предназначены для «нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники противника, оборудования, складов, емкостей с нефтепродуктами и других объектов».


Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
02 марта 2021, 21:05
Как индийская вакцина покончит с конфликтом в Донбассе
02 марта 2021, 18:20
Зеленского уже шлют куда подальше с трибуны Верховной Рады
02 марта 2021, 09:10
«Оргазмов не видать»: украинская чиновница пожаловалась на сломанную секс-игрушку
02 марта 2021, 21:05
Операция «Ледовый таран» по уничтожению Крымского моста провалилась
02 марта 2021, 16:30
В президенты Украины баллотируется Оксана Марченко, а её супруг Виктор Медведчук намекнул, что возглавит Раду
02 марта 2021, 21:05
Аваков грозит посадками оппозиционным политикам и журналистам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2021, 12:50
Украину хотели "повесить" на Россию. Но одна фраза Путина разоблачила все планы
28 февраля 2021, 13:55
Русских "зажимают" на Украине: Лавров выдвинул ультиматум
01 марта 2021, 00:10
После ухода Великобритании члены Евросоюза начинают разбегаться
28 февраля 2021, 01:50
"Не утихают перестрелки, временами взрывы": Донбасс под массированным огнём ВСУ
27 февраля 2021, 12:50
В России случилось "зверское убийство": Его увидели в посольстве США
25 февраля 2021, 23:15
Когда Львов остановит транзит российского газа в Европу?
26 февраля 2021, 12:05
"Вылупкы" и "скотынякы" - мимо: Украинские патриоты перешли на крепкий русский мат в прямом эфире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.