Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся на...
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – н...
Главная / Украина

ВСУ приняли на вооружение РСЗО «Верба»

16 сентября 2021, 08:45  •  83 • Украина

Реактивная система залпового огня «Верба», разработанная Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. А. А. Морозова (ХКБМ), принята на вооружение украинской армии. Об этом сообщает госконцерн «Укроборонпром».

«Цифровые системы „Вербы“ позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезаряжаться в автоматическом режиме. Боекомплект этой РСЗО состоит из 40-ка 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Перезарядка полного пакета занимает всего 10 минут», — сказано в сообщении.

Как утверждают в концерне, использование цифровых систем управления огнем позволило в разы сократить время для открытия огня, а благодаря новой системе стабилизации платформы удалось значительно повысить точность.

«Кроме того, на „Вербу“ установлены современные системы цифровой связи для защищенной передачи информации. В сочетании с высокопроходимым шасси от КрАЗ это обеспечивает высокую боевую эффективность и мобильность “Вербы” на поле боя», — добавили в «Укроборонпроме».

Как пояснили в госконцерне, «Верба» разработана на базе БМ-21 «Град», однако пусковая установка получила ряд усовершенствований, в частности, системы навигации, связи, выравнивания и стабилизации платформы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





83
Источник
Похожие новости
15 сентября 2021, 08:00
Цимбалюк одной фразой охарактеризовал национальную идею Украины
14 сентября 2021, 07:15
«Человек с лицом неандертальца». Данилов опозорился с письмом латиницей, допустив три ошибки в одном предложении
14 сентября 2021, 07:15
«Запад не заинтересован в успехе клоуна Зеленского». Игорь Марков пояснил, почему Украина обречена
14 сентября 2021, 07:15
О рисках полномасштабной войны
14 сентября 2021, 07:15
«Превратить нашу трубу в металлолом»: На Украине обвинили Германию и Россию в сговоре
14 сентября 2021, 09:05
Кремль создаёт плацдарм атаки на Европу, — Бессмертный
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 01:20
«Обнаружили тело закопанным в подвале»: что известно об убийстве школьницы в Орловско...
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украин...
16 сентября 2021, 03:15
Василий Небензя выступил против новых правил ООН: Требования о вакцинации нарушают пр...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2021, 12:45
Золотая медалистка Токио Ласицкене объяснила отказ посетить встречу с Путиным
12 сентября 2021, 18:35
В Афганистане снова бои: "Талибан"* отступает - источник
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
14 сентября 2021, 01:45
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нами"
13 сентября 2021, 10:10
"Пощечина канцлеру": польский президент страшно оскорбил Меркель
11 сентября 2021, 18:45
"Распилить" триллионы, захватить мир. Как спецслужбы США осуществили теракты 11 сентября
09 сентября 2021, 11:45
Бородай: "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.