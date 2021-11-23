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ВСУ применяют в Донбассе поставленные США французские гранатомёты

23 ноября 2021, 20:05  •  160 • Политика
В ДНР обвинили украинских военных в применении французских противотанковых гранатомётов.
В ДНР обвинили украинских силовиков в использовании противотанковых гранатомётов из Франции.
В октябре этого года США завезли на территорию Украины груз военного назначения, в котором, по данным нашей разведки, среди прочего вооружения значились и французские ручные противотанковые гранатомёты APILAS,
- заявил замначальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
По его словам, лицензию на их производство, помимо Франции, имеют и США.
В ЛНР уверены, что партия этого оружия была переправлена Украиной в Донбасс в части ВСУ и "уже применяется ими".
Глава Минобороны США Ллойд Остин ранее заявил, что Вашингтон с 2014 года выделил на поддержку ВСУ более 2,5 млрд долларов. Президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине объёмом 60 млн долларов. Вашингтон также со времён Трампа поставлял Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin.
На Украине в 2014 году произошел вооружённый госпереворот, пришедшие к власти националисты выставили армию против населения Донбасса, жертвами гражданской войны, по данным ООН, стали более 15 тысяч человек.

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