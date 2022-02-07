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ВСУ применили на Донбассе акустическое оружие
07 февраля 2022, 16:25 • 111 • Украина
Украинские военные применили на Авдеевской промзоне, а также в районе ДФС, на линии разграничения в ДНР, генераторы, излучающие мощные звуковые колебания. Соответствующие видео были опубликованы в ТГ-каналах ДНР, в частности «Ясиноватая Донбасс на линии огня».
Судя по всему, речь идет о применении американских акустических устройств LRAD-1000 (Long Range Acoustic Device). Принцип действия данного оружия - пронзительный звук, который может вызвать головокружение и тошноту. Данный акустический генератор был разработан американской компанией «American Technology Corporation» в 2000 году для защиты от нападений террористов, пиратов и разгона демонстраций. Орудия LRAD применялось американцами в Ираке, а также (неоднократно) для разгона акций протеста в США. Акустические пушки применялись и при разгоне демонстраций в Грузии в 2007 году.
Авторы канала «Ясиноватая Донбасс на линии огня» отмечают, что ВСУ решили использовать устройства LRAD-1000, преследуя несколько целей.
«Во-первых, ВСУ пробуют «писком» создать панику и ухудшение слышимости на позициях. Во-вторых, резкие перемены и имитация звука могут использовать для выманивания из закрытых позиций бойцов НМ при работе снайперов ВСУ. В-третьих, звуковые колебания искажают оценку других звуков (ошибки в направлении на более низкочастотные и сложные звуки, направлений обстрела, передвижения техники, работы низколетящих БПЛА, шаги и т.д.). В-четвертых, притупляют слух, раздражают и утомляют собак в охранении позиций. В-пятых, воздействуют на микрофоны видеокамер, пытаются помешать записи событий и обстрелов и снижают эффективность по чувствительности в некотором направлении и шумоподавлению активных наушников», - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что никаких официальных комментариев от Народной милиции ДНР на данный момент не последовало, не смотря на то, что сегодня ВСУ повторно применили акустические устройства.
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