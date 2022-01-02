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ВСУ прикрылись мирными гражданами Донбасса. В ход пошла даже школа

02 января 2022, 00:30  •  183 • Политика
Киев вновь поймали на нарушении комплекса мер по обеспечению режима тишины. Как сообщили в Народной милиции, бойцы ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов в прифронтовом селе. Ради прикрытия украинские военные использовали даже школу.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко уточнил, что в подконтрольном Киеву населённом пункте Донбасса украинские военные оборудовали здание школы под оперативный штаб. А фактически прикрылись социально значимым для сельчан объектом.
И это, увы, не первый случай, когда бойцы ВСУ занимают объекты социального назначения.
Не чураются украинские военные и прикрытием мирных жителей. Очевидно также, что им плевать на нарушение комплекса мер по обеспечению режима тишины.
В частности, как уточнили в Народной милиции ЛНР, в прифронтовом селе Муратово бойцы ВСУ разместили бронетехнику рядом с жилыми домами - два бронетранспортёра.

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