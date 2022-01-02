ВСУ прикрылись мирными гражданами Донбасса. В ход пошла даже школа

Киев вновь поймали на нарушении комплекса мер по обеспечению режима тишины. Как сообщили в Народной милиции, бойцы ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов в прифронтовом селе. Ради прикрытия украинские военные использовали даже школу.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко уточнил, что в подконтрольном Киеву населённом пункте Донбасса украинские военные оборудовали здание школы под оперативный штаб. А фактически прикрылись социально значимым для сельчан объектом.

И это, увы, не первый случай, когда бойцы ВСУ занимают объекты социального назначения.

Не чураются украинские военные и прикрытием мирных жителей. Очевидно также, что им плевать на нарушение комплекса мер по обеспечению режима тишины.