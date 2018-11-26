ВСУ при поддержке запада готовит «химическую» провокацию в Донбассе - Лукашевич

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что украинская сторона готовит провокацию в ДНР. По его словам, ВСУ намерены устроить в Донбассе провокацию с химоружием и привлечением западных спецслужб, сообщает РИА Новости.

Украинские военные намерены устроить провокацию с химоружием на территории Донбасса. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. По его словам, к подготовке данной провокации привлечены западные спецслужбы.

Он также пояснил, что объявление военного положения в случае его вступления в силу создаёт угрозу безопасности в Донбассе.

Курс Киева на провоцирование напряжённости подтверждают последние события, подчеркнул Лукашевич, добавив, что сам инцидент в Керченском проливе «направлен на искусственное обострение российско-украинских противоречий и создание новых предлогов для санкций против России».

Представитель России также призвал украинскую сторону обеспечить неприкосновенность дипломатических миссий России на Украине.

Ранее сообщалось, что при незаконном пересечении границы в Керченском проливе пограничной службой ФСБ России были задержаны три украинских судна и экипажи кораблей.