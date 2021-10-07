ВСУ предстоит выбор между ПВО и ударными возможностями авиации из-за ограниченности бюджета

В связи с ограниченностью оборонного бюджета у Вооружённых сил Украины стоит выбор между противовоздушной обороной (ПВО) и ударными возможностями авиации Воздушных сил.Согласно информации на сайте Министерства обороны, об этом заявил генеральный директор директората политики в сфере обороны Министерства обороны Юрий Пунда.«Учитывая наши реалии, особенно ограниченности оборонного бюджета, сегодня это выбор между противовоздушной обороной и ударными возможностями авиации Воздушных сил», — сказал он.По словам Пунды, для более эффективного использования бюджетных средств, вероятнее всего, приоритет будет отдан развитию способностей противовоздушной обороны. Он добавил, что в будущем будет выработана стратегия развития Воздушных сил, где будут содержаться предложения по типам самолетов. Их Украина планирует закупать за границей или производить на отечественных предприятиях.15 сентября Кабинет министров Украины утвердил проект бюджета «полицейского государства с бедным населением» на 2022 год и передал его в Верховную Раду.Согласно проекту, власти увеличивают оборонные расходы. На сектор национальной безопасности и обороны в бюджете на следующий год предусмотрено 319,4 миллиарда (почти 12 миллиардов долларов). Министерство обороны получит 131 миллиард гривен (около 4,9 миллиарда долларов).Из общей суммы 7 миллиардов гривен (около 263,1 миллиона долларов) будут направлены на выплаты служащим ВСУ и программы развития вооружений, 5,5 миллиардов гривен (около 207 миллионов долларов) потратят на покупку жилья участникам АТО/OOC со статусом внутренне перемещённых лиц.