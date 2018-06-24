«ВСУ предпочитают воевать на расстоянии»: как ополченцы в Донбассе обороняют свои позиции

На северном участке линии соприкосновения в Донбассе украинские военные временно отступили, но регулярно осуществляют вылазки. В Авдеевской промзоне, где обстановка накалена больше всего, силы ДНР готовятся дать отпор ВСУ в буквальном смысле из-под земли. А на юге бойцы батальона Захара Прилепина противостоят радикалам из «Правого сектора»*. В специальном репортаже для RT военный корреспондент Семён Пегов выяснил, как живут те, кто сегодня защищает Донбасс.

«Следующие метров сто придётся пробежаться», — привычным для фронта тоном сообщает боец донбасского батальона «Сомали» с позывным Литвин.

Одного взгляда на эту стометровку, пролегающую по живописному, но абсолютно голому полю, достаточно, чтобы репортёрские бронежилет и каска моментально «прибавили в весе». Как мы поняли со слов Литвина, этот участок полностью просматривается снайперами ВСУ.

Однако других путей к позициям «сомалийцев» на окраинах Зайцева нет, поэтому приходится мчаться за Литвином, сохраняя пятиметровую дистанцию: так принято у военных, чтобы один выстрел из того же РПГ не уничтожил всю группу.

Репортаж

Преодолев это пустое пространство, мы внезапно оказываемся в начале окопа, и тут я едва не налетаю на Литвина, который резко приседает и делает рукой знак «Стоп! Присядь!».

Я готов вжаться в землю — обычно военные отдают такие команды, когда засекают врага. Здесь, в Зайцеве, шансы встретить украинских солдат очень высоки: на горловском направлении в последний месяц ВСУ предпринимают регулярные вылазки к позициям ДНР. Еле сдерживая одышку, набираюсь смелости и шёпотом спрашиваю: «Что там?»

«Надо снять растяжку», — невозмутимо сообщает Литвин.

«А как они умудрились её тут поставить?» — удивляюсь я.

«Да при чём тут они? Это наша!» — поясняет мой собеседник.

Отступление ВСУ

Подобные «предупредительные» меры оправданны. Недавнее обострение на горловском участке было как раз связано с тем, что пара штурмовых отрядов ВСУ попытались захватить окопы бойцов ДНР. Донецкие военные на провокацию отреагировали жёстко, публично заявив в тот момент о своём праве «действовать зеркально».

«Один из инструментов политической борьбы»: почему в Киеве заявили об опасных последствиях выполнения требований МВФ «На фоне того, как мы последовательно проводим усиление на фронте (а батальон «Сомали» изначально перебрасывался в Зайцево для этих целей), подразделения ВСУ, наоборот, как будто расхотели воевать», — отвечает Литвин на мой дежурный вопрос об обстановке на передовой.

«Как это?» — я не могу скрыть удивления.

«На нашем участке фронта — местные почему-то называют этот района Зайцева Жованкой — после того, как 95-ю аэромобильную бригаду ВСУ сменила 24-я механизированная, они отступили назад на целую улицу, после ротации у них здесь теперь только «глаза», — рассказывает мне «сомалиец».

«Глазами» военные называют наблюдателей противника. Как правило, это два человека, которые поочерёдно следят за передвижениями по другую сторону линии соприкосновения.

Боец батальона Захара Прилепина на передовой

© Станислав Обищенко, проект WarGonzo

Литвин говорит с нами, прислонившись к основательно укреплённому блиндажу. Его зовут Александр, ему 22 года, воевать он пошёл в 18 лет, в «Сомали» — с самого первого дня службы. Вместе с Михаилом Толстых, более известным как Гиви, освобождал Иловайск, штурмовал аэропорт. Сейчас дослужился до командира штурмовой роты, что в мирное время в любой армии сделать сложно, но четыре года интенсивных боевых действий позволили набраться опыта «экстерном». Когда речь заходит о войне, юное лицо Литвина становится по-взрослому суровым.

«С чем связано отступление украинских военных?» — спрашиваю я Александра.

«Они наверняка понимают, что мы усиливаемся, а после жёсткого ответа на их недавние вылазки им, судя по всему, не хочется сталкиваться с нами. Однако это не мешает снайперам и артиллерии держать нас в определённом тонусе. Но факт остаётся фактом — в последнее время они предпочитают воевать с нами на расстоянии, исподтишка. По крайней мере, здесь», — отвечает Литвин.

О том, что нынешняя тишина в Зайцеве обманчива, говорят ковёр автоматно-пулемётных гильз в окопах, свежие воронки от разорвавшихся мин, обрамлённые полевыми цветами, и дома местных жителей — судя по тому, как сильно они разрушены, снаряды артиллерии ВСУ попадают в них регулярно.

Разрушенные артиллерией ВСУ дома мирных жителей в посёлке Зайцево

© Станислав Обищенко, проект WarGonzo

«Пятнашка»

Отправляясь в ДНР, я поставил себе цель побывать на севере фронтовой линии, посетить передовую в условном центре, а затем поехать на юг. Следуя плану, после визита к «сомалийцам» под Горловкой я оказался у Авдеевской промзоны — наиболее горячей точки противостояния ВСУ и донбасских военных. Здесь меня ждали старые знакомые из интербригады «Пятнашка».

В прошлом месяце они здесь потеряли в бою командира Олега Мамиева. Мамай (под таким позывным он воевал) скончался от многочисленных осколочных ранений — граната разорвалась фактически рядом с его головой, шансов выжить почти не было.

В память о трагедии бойцы «Пятнашки» смастерили прямо рядом с блиндажом, неподалёку от места, где ранило командира, полевой мемориал — деревянный крест с расставленными вокруг гильзами.

Формально «Пятнашка» относится к спецполку МВД, но, по сути, напрямую подчиняется главе республики Александру Захарченко. Пока на место Мамая командование не назначило нового человека, бригадой руководит один из основателей подразделения, Герой ДНР Ахра Авидзба, он же Абхаз.

Занявшись общественной работой на гражданке пару лет назад, Ахра тем не менее никогда не отдалялся от фронта, негласно курируя боевую жизнь «Пятнашки». После трагедии с Мамаем ему пришлось взять на себя полную ответственность за интербригаду.

Когда мы добрались до блиндажей «Пятнашки», Авидзба сказал: «Нас такими ударами не сломить, мы ведь тоже сложа руки сидеть не будем. Сейчас я тебе покажу, чем мы тут занимаемся».

Герой ДНР Ахра Авидзба на позициях интербригады «Пятнашка»

© Станислав Обищенко, проект WarGonzo

Нырнув за какую-то штору, мы попадаем в подземный лабиринт, вырытый бойцами его интербригады.

«Здесь лучше не шуметь, — шёпотом говорит Ахра Авидзба, направляя в мою сторону телефонный фонарик, — первая линия обороны ВСУ может быть прямо над нами».

Мы идём по тёмному и узкому тоннелю уже минут десять, я постоянно задеваю каской низкий земляной потолок, пот заливает лицо, меня всё больше начинают одолевать сирийские фобии — подобные тоннели распространены на Ближнем Востоке.

Ещё на заре сирийского кризиса их регулярно использовали боевики-радикалы для неожиданных атак, а затем эту тактику переняли и правительственные силы. Теперь принципы «тоннельной войны» осваивают и в Донбассе.

Меня не покидало ощущение, что мы спускаемся всё ниже и ниже. По мере того, как мы шли вперёд, я всё больше ощущал спасительную и одновременно тревожную прохладу.

«Да вы тут целое метро вырыли», — не скрывая клаустрофобии, говорю я Ахре.

«Парни работают не покладая рук», — отвечает он.

Я не знаю, как Ахра ориентировался в этих бесчисленных тоннельных разветвлениях, но спустя где-то четверть часа мы наконец добрались до бойцов, которые с помощью кирки и лопат прорубали тоннель дальше.

Схема работы очень простая: два человека копают, наполняют землёй тачанку, а другая пара вывозит грунт на поверхность. Продвигаются вперёд, следуя принципу «медленно, но верно». Стены тоннеля дополнительно укрепляют досками.

Выжженный юг

Наполовину асфальтированная дорога между Докучаевском и Стылой проходит сквозь километры выжженных дотла сельскохозяйственных полей.

Начальник штаба в батальоне Прилепина с позывным Араб комментирует: «Закидывали (украинские военные. — RT) всю округу «зажигалками» буквально вчера, дышать было нечем, у местных с урожаем в этом году совсем беда будет».

«Зажигалками» здесь называют воспламеняющиеся боеприпасы, которые поджигают всё вокруг. Официальный Киев всё чаще прибегает к гуманитарному давлению на мирных жителей: организует перебои с водоснабжением, обстреливая Донецкую фильтровальную станцию, или просто сжигает урожай, как сейчас.

Ситуация усугубилась, когда на линию соприкосновения начали перебрасывать радикалов из «Правого сектора».

На усиление южных рубежей самопровозглашённой ДНР направили сразу несколько подразделений, среди которых и батальон, созданный писателем Захаром Прилепиным. Сам он служит заместителем комбата, но на деле руководит подразделением. Его отряды равномерно распределены по нескольким десяткам километров южного участка линии соприкосновения.

Писатель Захар Прилепин на передовой в Донбассе

© Павел Чуприна, проект WarGonzo

Сам Прилепин на передовой бывает регулярно: его периодические появления в телеэфире — скорее исключение, чем правило.

«Батальон испытывает беспокойство только тогда, когда не дают приказа работать активнее. Все заждались. У 95% бойцов есть четырёхлетний опыт донбасского противостояния, а есть и те, кто прошёл Сирию и другие горячие точки. Работу свою знают и, когда её мало, скучают. Мотивация у всех абсолютная. Редкое сочетание идеализма и профессионализма. Но и шапкозакидательства никакого нет. Тут всё-таки убивают и калечат, и все это знают. Идут на то, что они хорошо знают», — так комментирует сам Прилепин задачи, возложенные на его батальон.

Батальон Прилепина сродни спецназу, поэтому никаких подробностей его деятельности лидер не раскрывает, здесь всё совершенно секретно.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).