ВСУ потеряли опорный пункт в Донбассе - глава Минобороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли опорный пункт в Донбассе в результате боя с ополченцами Луганской народной республики (ЛНР). Об этом 19 февраля заявил лично министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По его словам, потерянный опорный пункт располагался впереди всех основных украинских позиций. При этом министр обороны Украины утверждает, что позиции ВСУ остались неизменными.

По нашей информации, они его временно оставили, позиции наши остались неизменными, - цитирует Загороднюка украинский телеканал Еспресо.TV.

Также глава Минобороны Украины добавил, что на соответствующем участке фронта находится глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак. Он должен рассказать подробности после своего возвращения из Донбасса.

Напомним, что бою, в результате которого бойцы ВСУ потеряли опорный пункт, предшествовали обстрелы территорий ЛНР и ДНР. Огонь вёлся несмотря на все договорённости о "режиме тишины".