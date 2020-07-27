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ВСУ поставили жёсткий ультиматум: "Если хоть один гадёныш выстрелит"

27 июля 2020, 22:05  •  209 • В мире
Известный инсайдер "Джокер ДНР" поставил украинским воякам в Донбассе жёсткий ультиматум. Блогер пообещал рассекретить информацию о подготовке снайперов ВСУ, "если хоть один гадёныш выстрелит даже из рогатки в сторону позиций ДНР".
В соцсеть слили фото, как инструкторы НАТО готовят снайперов 36-й бригады ВСУ. Известный инсайдер "Джокер ДНР" предупредил, что его хакеры и шпионы собрали на эту бригаду "всю информацию".
"Я знаю, сколько солдатиков в каждом окопе, сколько у кого магазинов, гранат, туалетной бумаги, все частоты радиостанций, все радиопозывные, пароли, численный состав, материально-техническое и боевое обеспечение бригады", - предупредил инсайдер.
Он же поставил украинским воякам в Донбассе жёсткий ультиматум, пообещав рассекретить, в случае невыполнения условия, всю полученную информацию о бригаде.
"Если хоть один гадёныш выстрелит даже из рогатки в сторону позиций ДНР, я опубликую всю имеющуюся информацию", - представил своё условие блогер, выразив уверенность в том, что после подобного "слива" "позорную бригаду либо расформируют, либо отправят в Центральную Украину охранять поля с кукурузой".
Фото: скриншот Telegram-канала "Джокер ДНР"

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