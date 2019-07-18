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ВСУ после новостей о грядущем перемирии заложили мины на подступах к Донбассу

18 июля 2019, 21:39  •  25 • В мире
Луганская разведка зафиксировала, что украинские силовики минируют дорогу у линии соприкосновения. Как сообщил начальник пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий, украинские военные минировали дорогу в населённом пункте Счастье.
Разведка ЛНР выяснила, что украинские силовики минируют позиции на линии соприкосновения. Как сообщил начальник пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий, минирование было зафиксировано в населённом пункте Счастье.
Отмечается, что ВСУ закладывают мины ТМ-62 у дороги южнее моста, передаёт РИА Новости.
При этом, подчеркнул Осадчий, наблюдатели СММ ОБСЕ также подтверждают полученную разведкой ЛНР информацию о минировании.
Примечательно, что накануне контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины договорилась о введении бессрочного перемирия с 21 июля.
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отмечал, что договор о перемирии включает в себя дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня. Кроме того, заключено соглашение о демонтаже фортификаций в районе Станицы Луганской.
В Народной милиции ДНР уже подтвердили, что готовы соблюдать новое перемирие. Киев также заявил о своей готовности не нарушать "режим тишины" с 21 июля.

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