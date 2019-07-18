ВСУ после новостей о грядущем перемирии заложили мины на подступах к Донбассу

Разведка ЛНР выяснила, что украинские силовики минируют позиции на линии соприкосновения. Как сообщил начальник пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий, минирование было зафиксировано в населённом пункте Счастье.

Отмечается, что ВСУ закладывают мины ТМ-62 у дороги южнее моста, передаёт РИА Новости.

При этом, подчеркнул Осадчий, наблюдатели СММ ОБСЕ также подтверждают полученную разведкой ЛНР информацию о минировании.

Примечательно, что накануне контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины договорилась о введении бессрочного перемирия с 21 июля.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отмечал, что договор о перемирии включает в себя дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня. Кроме того, заключено соглашение о демонтаже фортификаций в районе Станицы Луганской.

В Народной милиции ДНР уже подтвердили, что готовы соблюдать новое перемирие. Киев также заявил о своей готовности не нарушать "режим тишины" с 21 июля.