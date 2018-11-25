ВСУ пошли вперед: украинский спецназ занял село в Донбассе

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) 24 ноября заняли и зачистили село Рассадки, расположенное в так называемой «серой зоне» в Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в своем фейсбуке, опубликовав также видео, на котором украинские солдаты действуют на местности.

«Во исполнение решения командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева Силы специальных операций <...> провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки, что на Светлодарской дуге»,

— говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Поддержку операции оказывали подразделения 72-й механизированной бригады и саперный батальон ВСУ. Представители ДНР пока не прокомментировали украинский маневр.

«Серая зона» считается наиболее опасной территорией на востоке Украины, неоднократно заявляли в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Эта полоска территории разделяет силы ополчения самопровозглашенных ДНР и ЛНР и позиции киевских силовиков и украинских националистических батальонов. Введение войск в расположенные в «серой зоне» населенные пункты является прямым нарушением Минских соглашений.

Украинские силовики регулярно проводят «зачистки» в демилитаризованной зоне. В мае 2018 года из официального заявления, опубликованного на сайте СБУ, стало известно о гибели «под артиллерийским обстрелом» двух сотрудников подразделения специального назначения «Альфа»: прапорщика Юрия Журавлева и подполковника Руслана Муляра. Сообщаетcя, что еще один сотрудник СБУ получил ранения, передает НСН.

За день до этого Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) задержала двух военнослужащих ВС Украины, которые пытались пересечь «серую зону» у линии соприкосновения в Донбассе. По словам Андрея Марочко, задержаны были двое вооруженных бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сбежавших со своих позиций.

Как рассказал представитель Народной милиции, задержанные военнослужащие сообщили об отсутствии дисциплины в подразделениях бригады и крайне низком боевом духе солдат.

«По словам задержанных, с момента введения так называемой операции объединенных сил обстановка в подразделении только ухудшилась, некомплект личного состава увеличивается, участились случаи самовольного оставления частей», — подчеркнул представитель луганских ополченцев. Он добавил, что среди личного состава украинских подразделений «стало нормой игнорирование или прямой отказ от выполнения приказов командиров».

Сейчас ВСУ ведут регулярные обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Киевские военные утром в воскресенье, 25 ноября, обстреляли село Ленинское, расположенное на юге Донецкой народной республики (ДНР), выпустив 10 мин. Об этом заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В настоящее время данные о жертвах и пострадавших уточняются, сообщает ФАН.

Украинские власти еще в апреле 2014 года начали боевые действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Согласно последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко убежден, что ВСУ сейчас пребывают в крайне плохом состоянии в финансовом плане и в отношении боевых кондиций. По словам украинского военного, о бедственном состоянии украинской армии говорит уже тот факт, что офицерам и солдатам приходится покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы за свой счет.

Кроме того, Гриценко отметил, что в армии отсутствует квалифицированный командующий состав, в связи с чем уже было подано множество прошений об отставке.

С начала 2014-го по сентябрь 2018 года более 33 тыс. военнослужащих ВСУ самовольно покинули части или дезертировали, говорится в докладе главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в вооруженных силах страны.