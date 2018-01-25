ВСУ пошли на прорыв: Атакованы позиции народных республик по трем направлениям

• 1137 • Политика

Украинские силовики атаковали позиции ополчения по направлению Докучаевска, Донецка и Горловки, но не смогли прорваться вглубь республик.

Украинская армия продолжает попытки прорвать оборону ополчения ДНР, чтобы захватить новые территории Донбасса. Однако ополченцы не сдают своих позиций, нанося карателям тяжелые потери.

Как стало известно, ВСУ провели серию атак на позиции ДНР, начав наступление в районе Докучаевска. Украинские войска задействовали 120-миллиметровые минометы, орудия вооружение БМП-2, а также гранатометы и стрелковое оружие.

В результате огневой атаки получили повреждения десятки домов. Пятеро местных жителей получили ранения разной степени тяжести.

На Донецком и Горловском направлениях ВСУ применили минометы, БМП и артиллерию БТР. Кроме того, ВСУ атаковали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населенного пункта Калиново.