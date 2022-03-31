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ВСУ попытались взять в кольцо русских солдат. Но просчитались
31 марта 2022, 11:05 • 238 • Политика
Русским солдатам вручали медали и ордена. Журналистам они рассказали, как им удалось совершить подвиг.
Награды - Ордена Мужества и медали "За отвагу" участникам спецоперации по защите Донбасса вручал лично командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко.
Журналистам "Известий" солдаты рассказали, за что награждены.
"Обнаружили вражескую технику, орудия. Доложили командованию… Было принято решение вступить в бой", - просто рассказывает один.
Не видит особого подвига в своих действиях и другой русский солдат. Для него угодить под атаку превосходящих сил противника и отбить её - обычное дело.
"Два с половиной часа продолжался обстрел. Не было связи, не могли вызвать подкрепления. Потом в атаку пошла их пехота. Хотели нас взять в кольцо, но военнослужащие грамотно заняли позиции, у каждого был свой сектор обстрела, и мы отбили эту пехоту", - рассказал солдат.
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