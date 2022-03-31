ВСУ попытались взять в кольцо русских солдат. Но просчитались

Русским солдатам вручали медали и ордена. Журналистам они рассказали, как им удалось совершить подвиг.

Награды - Ордена Мужества и медали "За отвагу" участникам спецоперации по защите Донбасса вручал лично командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко.

Журналистам "Известий" солдаты рассказали, за что награждены.

"Обнаружили вражескую технику, орудия. Доложили командованию… Было принято решение вступить в бой", - просто рассказывает один.

Не видит особого подвига в своих действиях и другой русский солдат. Для него угодить под атаку превосходящих сил противника и отбить её - обычное дело.

"Два с половиной часа продолжался обстрел. Не было связи, не могли вызвать подкрепления. Потом в атаку пошла их пехота. Хотели нас взять в кольцо, но военнослужащие грамотно заняли позиции, у каждого был свой сектор обстрела, и мы отбили эту пехоту", - рассказал солдат.