Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских ...
Убивала и мирных, и военных: Русские бойцы уничтожили особо опасную снайпершу
США открывают против России "второй фронт". Угроза серьёзна
Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращен...
Главная / Политика

ВСУ попытались взять в кольцо русских солдат. Но просчитались

31 марта 2022, 11:05  •  238 • Политика
Русским солдатам вручали медали и ордена. Журналистам они рассказали, как им удалось совершить подвиг.
Награды - Ордена Мужества и медали "За отвагу" участникам спецоперации по защите Донбасса вручал лично командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко.
Журналистам "Известий" солдаты рассказали, за что награждены.
"Обнаружили вражескую технику, орудия. Доложили командованию… Было принято решение вступить в бой", - просто рассказывает один.
Не видит особого подвига в своих действиях и другой русский солдат. Для него угодить под атаку превосходящих сил противника и отбить её - обычное дело.
"Два с половиной часа продолжался обстрел. Не было связи, не могли вызвать подкрепления. Потом в атаку пошла их пехота. Хотели нас взять в кольцо, но военнослужащие грамотно заняли позиции, у каждого был свой сектор обстрела, и мы отбили эту пехоту", - рассказал солдат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


238
Источник
Похожие новости
31 марта 2022, 01:45
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
31 марта 2022, 00:00
Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
31 марта 2022, 09:20
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добежал
31 марта 2022, 05:15
"Пузырь надежды лопнул": Политолог наградил Зеленского позорным титулом
31 марта 2022, 01:45
За Южную Осетию рады, но: В Абхазии оценили идею присоединения к России
31 марта 2022, 03:30
"Нужно идти до конца": Социолог высказался о жёстком почерке США на Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 марта 2022, 01:45
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
31 марта 2022, 00:00
Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
31 марта 2022, 07:35
Коломойский не договорился: 2 ракетных удара нанесено по нефтебазе в Днепропетровске
31 марта 2022, 09:20
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добежал
31 марта 2022, 05:15
"Пузырь надежды лопнул": Политолог наградил Зеленского позорным титулом
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 марта 2022, 02:10
Русским в Вильнюсе устроили "мелкую пакость" прямо на вокзале
27 марта 2022, 21:55
В СНБО Украины призвали открыть "второй фронт" против России: Ответ пришёл из Грузии
26 марта 2022, 02:10
Россия "застегнула карман" Запада: Экономист объяснил суть зеркальных мер ЦБ
26 марта 2022, 05:40
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте на Украине
30 марта 2022, 00:40
Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращением
27 марта 2022, 02:40
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
28 марта 2022, 09:00
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.