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ВСУ попытались устроить теракт в Донецке, но подвела техника

27 октября 2021, 18:05  •  103 • Политика
ВСУ попытались устроить крупный теракт в Донецке, но потерпели неудачу. Украинских диверсантов подвела техника, благодаря чему удалось избежать массовых жертв среди мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры.
Украинские военные попытались взорвать расположенную в Донецке нефтебазу, сбросив на одну из цистерн с топливом бомбу с беспилотника. По какой-то причине взрывное устройство не сработало, из-за чего взрыва не произошло. Власти Донецкой Народной Республики уже уведомили о данном происшествии наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, пишет портал NewsFront.
Отметим, что это уже вторая неудачная попытка ВСУ взорвать нефтебазу. 11 сентября украинские военные также сбросили с беспилотника боеприпас. И также потерпели неудачу.
Война в Донбассе продолжается с 2014 года. В 2015 году были приняты Минские соглашения, которые предусматривают мирное урегулирование вооружённого конфликта. За все эти годы Киев не выполнил ни одного из взятых на себя обязательств.

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