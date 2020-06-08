ВСУ понесли потери в Донбассе: С боевиками "расправились" окопные заряды

По данным командования Народной милиции Донецкой народной республики, разведчиками ДНР были зафиксированы небоевые потери украинских боевиков в Донбассе. Уточняется, что в рамках ротации подразделений 128-й бригады ВСУ командование 35 обрМП направило группу подчинённых боевиков для проведения рекогносцировки имеющихся позиций с целью оценки их состояния и дальнейшего приёма.

Оказалось, что позиции, которые были запланированы к передаче, находятся в небоевом состоянии. Части необходимого оборудования просто нет, а окопы полуразрушены.

Командование ВСУ направило группу боевиков для приведения в порядок и укрепления позиций. Однако задача не увенчалась успехом - из-за нарушений требований безопасности при применении окопных зарядов боевики понесли потери.

В результате происшествия в районе населённого пункта Старогнатовка погиб военнослужащий ВСУ, ещё двое украинских боевиков получили ранения различной степени тяжести, один получил контузию.