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ВСУ получили карт-бланш на убийство: Донбасс этого терпеть не будет - полковник
04 марта 2021, 02:25 • 318 • В мире
В народных республиках отдан приказ стрелять по позициям ВСУ на упреждение. Полковник в отставке Виктор Леонков объясняет это решение тем, что украинские военные всё больше и больше обостряют ситуацию и Донбасс этого терпеть не будет.
В народных республиках Донбасса позволили военным стрелять по позициям ВСУ на упреждение. Это объясняется необходимостью "защиты населения от украинского террора". В последнее время в регионе осложнилась обстановка: ВСУ бьют по жилым домам, обесточивают населённые пункты. Накануне, 3 марта, подлым выстрелом была сорвана эвакуация детей в районе Ясиноватской промзоны: украинский снайпер нанёс смертельное ранение сержанту полиции ДНР. Эвакуация была сорвана.
Приказ стрелять на упреждение обусловлен текущей обстановкой, пояснил в беседе с "Первым русским" военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Он отметил, что Донбасс не будет терпеть постоянных провокаций со стороны противника.
"Конечно, это всё надоело и армии, и населению этих республик. И безусловно, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая должна это отслеживать, и докладывать, и принуждать Украину к тому, чтобы она прекратила вести огонь, к сожалению, бездействует", - заметил он.
Усугубление ситуации, по всей видимости, допускает эксперт, может быть связано с тем, что украинским подразделениям выдан карт-бланш после заседания Совета национальной безопасности Украины.
"Развернётся ли интенсивный вооружённый конфликт? Ну, будем смотреть. Потому что агрессору надо давать отпор. Иначе он распускается, всё больше и больше. Тем более что недавно состоялось заседание Совета безопасности Украины, думаю, ВСУ там получили карт-бланш на открытие огня по Донбассу.
Но если будет широкомасштабное наступление украинских войск, то я думаю, что Россия поддержит Донбасс", - заметил Леонков.
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