Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми отчитал власти России: "Скажите правду!"
"Украинская нацистка гастролирует в Петербурге": Призывавшая убивать р...
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных ...
Главная / В мире

ВСУ получили карт-бланш на убийство: Донбасс этого терпеть не будет - полковник

04 марта 2021, 02:25  •  318 • В мире
В народных республиках отдан приказ стрелять по позициям ВСУ на упреждение. Полковник в отставке Виктор Леонков объясняет это решение тем, что украинские военные всё больше и больше обостряют ситуацию и Донбасс этого терпеть не будет.
В народных республиках Донбасса позволили военным стрелять по позициям ВСУ на упреждение. Это объясняется необходимостью "защиты населения от украинского террора". В последнее время в регионе осложнилась обстановка: ВСУ бьют по жилым домам, обесточивают населённые пункты. Накануне, 3 марта, подлым выстрелом была сорвана эвакуация детей в районе Ясиноватской промзоны: украинский снайпер нанёс смертельное ранение сержанту полиции ДНР. Эвакуация была сорвана.
Приказ стрелять на упреждение обусловлен текущей обстановкой, пояснил в беседе с "Первым русским" военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Он отметил, что Донбасс не будет терпеть постоянных провокаций со стороны противника.
"Конечно, это всё надоело и армии, и населению этих республик. И безусловно, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая должна это отслеживать, и докладывать, и принуждать Украину к тому, чтобы она прекратила вести огонь, к сожалению, бездействует", - заметил он.
Усугубление ситуации, по всей видимости, допускает эксперт, может быть связано с тем, что украинским подразделениям выдан карт-бланш после заседания Совета национальной безопасности Украины.
"Развернётся ли интенсивный вооружённый конфликт? Ну, будем смотреть. Потому что агрессору надо давать отпор. Иначе он распускается, всё больше и больше. Тем более что недавно состоялось заседание Совета безопасности Украины, думаю, ВСУ там получили карт-бланш на открытие огня по Донбассу.
Но если будет широкомасштабное наступление украинских войск, то я думаю, что Россия поддержит Донбасс", - заметил Леонков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



318
Источник
Похожие новости
04 марта 2021, 00:35
Байдена потянуло на хамство после решения властей Техаса
04 марта 2021, 04:15
Спасти Украину от "агрессивного Донбасса": НАТО готовится к переброске – эксперт
03 марта 2021, 22:45
Шутка премьера Словакии о "сдаче" Путину Закарпатья вызвала скандал
04 марта 2021, 02:25
"Вам же так тяжело, да?": Туристка поплатилась за доброту с мигрантами
04 марта 2021, 02:25
ВСУ получили карт-бланш на убийство: Донбасс этого терпеть не будет - полковник
04 марта 2021, 04:15
Чуда не случилось: Starship приземлился, но не уцелел
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2021, 03:30
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
02 марта 2021, 03:40
Яков Кедми отчитал власти России: "Скажите правду!"
28 февраля 2021, 14:50
Стало известно, чем обернётся для Украины закрытие "Северного потока - 2". США крупно подставят Киев
28 февраля 2021, 21:15
Русские не обращают внимания на провокации США и бьют: удар "Искандерами" попал на видео
28 февраля 2021, 19:25
Белорусам повезло! Лайфхак по работе с МФУ
27 февраля 2021, 12:50
В России случилось "зверское убийство": Его увидели в посольстве США
01 марта 2021, 04:45
"Ой, извините": Джо Байден признался, что не понимает, о чём говорит и где находится
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.