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ВСУ: полет Су-25 над пляжем соответствовал техническим правилам

04 июня 2018, 10:24  •  178 • Война
Полет штурмовика Су-25 на минимально допустимой высоте над пляжем в деревне Кириловка в Запорожской области был совершен «в рамках командно-штабной тренировки» отражения возможной вооруженной агрессии противника с моря, заявил пресс-секретарь Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Струтинский.
По словам представителя ВСУ, в период с 29 по 31 мая в Запорожье проходили тренировки противовоздушной обороны государственных военных объектов Украины и группировки сухопутных войск, передает ФАН.
Полет штурмовика над пляжем в Кириловке, по словам Струтинского, соответствовал требованиям украинского законодательства и технических правил выполнения воздушных маневров.
Он отметил, что пролет Су-25 не представлял угрозы жизни и безопасности людей, находившихся на пляже, сообщает НСН.
28 мая бывший заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что в Азовском море возникла «гибридная угроза вторжения»: якобы Россия проводит военно-морские учения «слишком близко» к территории Украины. По словам Кабаненко, Киев должен ответить Москве на провокации, чтобы предотвратить «надвигающийся кризис».
По словам украинского адмирала, генштабу Украины необходимо создать «мобильные группировки военно-морских сил», чтобы противодействовать «российской угрозе с моря».
В ответ на эти слова заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин сказал, что
Россия не нарушает нормы международного права, а все возможные тренировки российские военнослужащие всех родов войск проводят в соответствии с учебным планом боевой подготовки и техникой безопасности.
Напомним, что еще 11 мая глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко обратилась к правительству Украины с призывом усилить военное присутствие на границе с Крымом, а также увеличить количество силовиков в приграничных населенных пунктах.
«За 4 года оборонные возможности Украины значительно выросли, но присутствие силовых структур вблизи оккупированного Крыма мизерное, их недостаточно для эффективного противодействия постоянной подрывной деятельности России», — убеждена Гопко. Помимо всего прочего, украинская нардеп отметила необходимость усиления присутствия национальных гвардейцев, полицейских и Госпогранслужбы Украины на юге Херсонской области.
Кроме того, еще в начале апреля начальник Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игорь Рулев заявил, что в акватории Азовского моря уже начала действовать оперативная группа пограничников для предотвращения пиратских действий со стороны Украины. Командование Черноморского флота ВМФ России заявило о готовности обеспечить безопасность судоходства в районах Керченского пролива и Тамани, а также в Азовской акватории.
Кроме активизации присутствия Черноморского флота ВМФ РФ в Азовском и Черном морях, территорию Крыма защищают на суше от возможных атак с воздуха. В середине зимы 2018 года второй
дивизион российских зенитно-ракетных систем С-400 был деплоирован в Севастополе. Он будет контролировать воздушное пространство над Сивашем, болотистым проливом, разделяющим российский полуостров и континентальную Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ имеет полное право заниматься усиленным обеспечением собственной безопасности на фоне постоянных провокаций и различных украинских диверсий на государственной границе.
Боевая задача нового, второго по счету дивизиона С-400 заключается в обнаружении и, при нужде, уничтожении воздушных целей, вылетевших с территории Украины в сторону Крыма.
Напомним, что в ноябре 2017 года в пограничной с Крымом Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели испытания зенитных ракет средней дальности. Об этом сообщила пресс-служба командования Военно-воздушных сил Украины.
Всего было осуществлено 23 выстрела зенитными ракетными комплексами «Бук-М1» и «С-300», по 11 беспилотным летательным аппаратам и по воздушным точечным координатам. Также было осуществлено более 20 пусков подразделениями сухопутных войск из зенитно-ракетных комплексов «Оса». Как заявил командующий ВВС Украины Сергей Дроздов, в ходе учебных стрельб ВСУ отработали действия по защите воздушного пространства страны.

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