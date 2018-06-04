ВСУ: полет Су-25 над пляжем соответствовал техническим правилам

Полет штурмовика Су-25 на минимально допустимой высоте над пляжем в деревне Кириловка в Запорожской области был совершен «в рамках командно-штабной тренировки» отражения возможной вооруженной агрессии противника с моря, заявил пресс-секретарь Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Струтинский.

По словам представителя ВСУ, в период с 29 по 31 мая в Запорожье проходили тренировки противовоздушной обороны государственных военных объектов Украины и группировки сухопутных войск, передает ФАН.

Полет штурмовика над пляжем в Кириловке, по словам Струтинского, соответствовал требованиям украинского законодательства и технических правил выполнения воздушных маневров.

Он отметил, что пролет Су-25 не представлял угрозы жизни и безопасности людей, находившихся на пляже, сообщает НСН.

28 мая бывший заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что в Азовском море возникла «гибридная угроза вторжения»: якобы Россия проводит военно-морские учения «слишком близко» к территории Украины. По словам Кабаненко, Киев должен ответить Москве на провокации, чтобы предотвратить «надвигающийся кризис».

По словам украинского адмирала, генштабу Украины необходимо создать «мобильные группировки военно-морских сил», чтобы противодействовать «российской угрозе с моря».

В ответ на эти слова заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин сказал, что

Россия не нарушает нормы международного права, а все возможные тренировки российские военнослужащие всех родов войск проводят в соответствии с учебным планом боевой подготовки и техникой безопасности.

Напомним, что еще 11 мая глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко обратилась к правительству Украины с призывом усилить военное присутствие на границе с Крымом, а также увеличить количество силовиков в приграничных населенных пунктах.

«За 4 года оборонные возможности Украины значительно выросли, но присутствие силовых структур вблизи оккупированного Крыма мизерное, их недостаточно для эффективного противодействия постоянной подрывной деятельности России», — убеждена Гопко. Помимо всего прочего, украинская нардеп отметила необходимость усиления присутствия национальных гвардейцев, полицейских и Госпогранслужбы Украины на юге Херсонской области.

Кроме того, еще в начале апреля начальник Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игорь Рулев заявил, что в акватории Азовского моря уже начала действовать оперативная группа пограничников для предотвращения пиратских действий со стороны Украины. Командование Черноморского флота ВМФ России заявило о готовности обеспечить безопасность судоходства в районах Керченского пролива и Тамани, а также в Азовской акватории.

Кроме активизации присутствия Черноморского флота ВМФ РФ в Азовском и Черном морях, территорию Крыма защищают на суше от возможных атак с воздуха. В середине зимы 2018 года второй

дивизион российских зенитно-ракетных систем С-400 был деплоирован в Севастополе. Он будет контролировать воздушное пространство над Сивашем, болотистым проливом, разделяющим российский полуостров и континентальную Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ имеет полное право заниматься усиленным обеспечением собственной безопасности на фоне постоянных провокаций и различных украинских диверсий на государственной границе.

Боевая задача нового, второго по счету дивизиона С-400 заключается в обнаружении и, при нужде, уничтожении воздушных целей, вылетевших с территории Украины в сторону Крыма.

Напомним, что в ноябре 2017 года в пограничной с Крымом Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели испытания зенитных ракет средней дальности. Об этом сообщила пресс-служба командования Военно-воздушных сил Украины.

Всего было осуществлено 23 выстрела зенитными ракетными комплексами «Бук-М1» и «С-300», по 11 беспилотным летательным аппаратам и по воздушным точечным координатам. Также было осуществлено более 20 пусков подразделениями сухопутных войск из зенитно-ракетных комплексов «Оса». Как заявил командующий ВВС Украины Сергей Дроздов, в ходе учебных стрельб ВСУ отработали действия по защите воздушного пространства страны.