ВСУ подстраиваются под российский график: Украина готовит "эстонский" ответ "Кавказу-2020"

О планах Вооружённых сил Украины в понедельник объявил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев. По его словам, договор о военном сотрудничестве с Эстонией был подписан ещё в 2019 году, когда президент страны Владимир Зеленский приезжал с визитом в Таллин.

"После этого началась подготовка общего с Эстонией пилотного проекта территориальной обороны в нашей области. Уже осенью мы планируем провести масштабные учения", - цитирует Гусева украинское издание "Левый берег".

Херсонский губернатор уточнил, что украинские военные планируют свои манёвры с учётом даты проведения российских учений "Кавказ-2020". К мероприятию будут подключены резервисты, как это делается в Эстонии.

Ранее в Киеве заявляли, что Россия якобы собирается вторгнуться на Украину под прикрытием военных учений, чтобы вернуть в Крым воду. Отметим, что страхи украинских чиновников вызвали смех даже в Европе. Французское издание AgoraVox назвало бредовым предположение о вторжении России. Автор статьи заявил, что украинцы застряли в советских временах и не могут понять, что Россия - это не СССР.