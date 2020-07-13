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ВСУ подстраиваются под российский график: Украина готовит "эстонский" ответ "Кавказу-2020"
13 июля 2020, 18:00 • 189 • Политика
Украина собирается осенью устроить масштабные военные учения по эстонской модели в связи с проведением Россией мероприятия "Кавказ-2020". ВСУ подстраиваются под российский график и готовят "эстонский" ответ.
О планах Вооружённых сил Украины в понедельник объявил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев. По его словам, договор о военном сотрудничестве с Эстонией был подписан ещё в 2019 году, когда президент страны Владимир Зеленский приезжал с визитом в Таллин.
Херсонский губернатор уточнил, что украинские военные планируют свои манёвры с учётом даты проведения российских учений "Кавказ-2020". К мероприятию будут подключены резервисты, как это делается в Эстонии.
Ранее в Киеве заявляли, что Россия якобы собирается вторгнуться на Украину под прикрытием военных учений, чтобы вернуть в Крым воду. Отметим, что страхи украинских чиновников вызвали смех даже в Европе. Французское издание AgoraVox назвало бредовым предположение о вторжении России. Автор статьи заявил, что украинцы застряли в советских временах и не могут понять, что Россия - это не СССР.
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