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ВСУ, под прикрытием средств РЭБ, стягивают к линии фронта на Донбассе танки

10 февраля 2022, 09:10  •  129 • Украина

Очевидцы на местах фиксируют подготовку группировкой ВСУ на Донбассе наступления на позиции ДНР и ЛНР.

К линии фронта выдвигаются подразделения бронетехники. Перемещение войск прикрывают средства РЭБ, из-за чего наблюдатели ОБСЕ не могут осуществлять воздушный мониторинг и нарушение минских соглашений.

Так, на донецком направлении, менее чем в 15 км от линии соприкосновения, в окрестностях н. п. Новотроицкое отмечена передислокация танковой роты 53-й механизированной бригады ВСУ, а на северо-западной окраине н. п. Авдеевка выявлено размещение двух танковых взводов.

Аналогичная ситуация сложилась на горловском направлении. На западной окраине н. п. Новгородское замечено появление танковой роты 95-й десантно-штурмовой бригады. Незадолго до этого с военнослужащими этого соединения проводились интенсивные занятия по огневой и тактической подготовке с отработкой вопросов наступления.

В 54-й механизированной бригаде комиссией оперативно-тактической группировки ВСУ «Восток» завершена проверка укомплектованности и восстановления неисправного вооружения и техники. По ее заключению, бригада готова к наступательным действиям.

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