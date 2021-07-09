ВСУ под контролем США, Зеленский не может не знать: "Типичный карьерист"

Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Виталий Киселёв заявил, что ВСУ под контролем США, а президенту Украины армия совсем не подчиняется. По мнению главы Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая, Владимир Зеленский не может этого не знать. "Типичный карьерист", - говорит он о главе Незалежной.

Киселёв заявил, что на Украине произошло негласное, тихое свержение власти. Вооружённые силы Украины под контролем США.

"Объём реальной власти Владимира Зеленского с самого начала минимальный. Я не вижу ничего такого глобального, что бы произошло совсем недавно", - произнёс Бородай в разговоре с Царьградом.

По его словам, Украина - подконтрольная Соединённым Штатам территория. По сути, это колония с местными управляющими, которые к тому же тупые, наглые и вороватые. Американцы об этих характеристиках управляющих отлично осведомлены.

И неважно, как зовут этих управляющих: Порошенко, Зеленский или как-то ещё. Реальную ситуацию контролируют США, - пояснил глава Союза добровольцев Донбасса.

Причём началось это не с момента вступления Зеленского в должность, а раньше - в момент переворота в Киеве в 2014 году. ВСУ давно подчиняются США.

Зеленский - определённо взрослый человек. Он просто типичный карьерист. И он залез на то, что для него является вершиной карьеры, и его главная задача - это не осуществлять реальные властные полномочия, а удерживать за собой кресло. И Зеленский совершает какие-то телодвижения ради этого, но они не имеют никакого практического значения, - считает собеседник "Первого русского".

Александр Бородай добавил, что Владимир Зеленский был, есть и, вероятнее всего, останется до конца жизни актёром. Быть может, не зря его некоторые называют клоуном.

"Он работает клоуном, просто он поменял подмостки. Теперь его подмостки называются не "Квартал 95", а администрация президента Украины", - заключил глава Союза добровольцев Донбасса.