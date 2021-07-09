|
ВСУ под контролем США, Зеленский не может не знать: "Типичный карьерист"
09 июля 2021, 02:35 • 89 • Политика
Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Виталий Киселёв заявил, что ВСУ под контролем США, а президенту Украины армия совсем не подчиняется. По мнению главы Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая, Владимир Зеленский не может этого не знать. "Типичный карьерист", - говорит он о главе Незалежной.
Киселёв заявил, что на Украине произошло негласное, тихое свержение власти. Вооружённые силы Украины под контролем США.
"Объём реальной власти Владимира Зеленского с самого начала минимальный. Я не вижу ничего такого глобального, что бы произошло совсем недавно", - произнёс Бородай в разговоре с Царьградом.
По его словам, Украина - подконтрольная Соединённым Штатам территория. По сути, это колония с местными управляющими, которые к тому же тупые, наглые и вороватые. Американцы об этих характеристиках управляющих отлично осведомлены.
Причём началось это не с момента вступления Зеленского в должность, а раньше - в момент переворота в Киеве в 2014 году. ВСУ давно подчиняются США.
Александр Бородай добавил, что Владимир Зеленский был, есть и, вероятнее всего, останется до конца жизни актёром. Быть может, не зря его некоторые называют клоуном.
"Он работает клоуном, просто он поменял подмостки. Теперь его подмостки называются не "Квартал 95", а администрация президента Украины", - заключил глава Союза добровольцев Донбасса.
Подпишитесь на нас
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 июля 2021, 20:15
|
05 июля 2021, 07:50
|
06 июля 2021, 17:45
|
03 июля 2021, 19:10
|
07 июля 2021, 02:56
|
08 июля 2021, 07:20
|
02 июля 2021, 14:45