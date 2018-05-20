ВСУ перебросили «Рапиры» к фронту

Запрещенная Минскими соглашениями крупнокалиберная артиллерия была переброшена к линии соприкосновения в Донбассе — сейчас пушки «Рапира» находятся в населенном пункте Лозоватское в 20 километрах от позиций самопровозглашенной ДНР. По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, накануне на станцию Константиновка прибыл эшелон с дюжиной артиллерийских систем и двумя десятками автомобилей. Эта информация стала известна со слов местных жителей, отметил Басурин.

Как сообщает ФАН,

оперативное командование ДНР отправило запрос в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ: ополченцы требуют расследовать противозаконное размещение вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

Кроме того, Басурин рассказал об обстреле Горловки: военнослужащие Вооруженных сил Украины использовали шрапнельные боеприпасы, запрещенные международными конвенциями. По словам замглавы оперкомандования, снаряды ВСУ были начинены гвоздями. В результате обстрела пострадали два мирных жителя, отметил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Впоследствии они скончались в больнице. Кроме того, получили ранения два военнослужащих ополчения ДНР.

Эдуард Басурин подчеркнул, что правоохранители Донецкой народной республики в кратчайшие сроки постараются установить личности командиров тех подразделений ВСУ, которые причастны к обстрелам Донбасса.

Кроме того, следователи ДНР собирают доказательства военных преступлений, совершенных украинскими силовиками в отношении мирных жителей Донбасса. Эти материалы будут переданы в международные судебные инстанции, отметил Басурин, подчеркнув, что «народ Донбасса будет добиваться, чтобы уголовное преследование осуществлялось через Интерпол».

30 апреля президент Украины Петр Порошенко объявил, что «Антитеррористическая операция» (АТО) в Донбассе завершается. Вместо нее начинается новая «Операция объединенных сил», сокращенно — ООС. Порошенко заявил, что АТО в Донбассе позволила провести «честные» выборы в стране.

В новой операции роль ВСУ значительно возрастет в сравнении с предшествующими фазами вооруженного конфликта в регионе. Во главе ООС стоит генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев, назначенный на пост командующего в середине весны.

Порошенко, представляя генерала Наева, заявил о правовых основаниях ООС — по словам украинского президента, Верховная рада приняла по его инициативе закон о реинтеграции Донбасса, который создает возможность для ВСУ «дать отпор вражеской агрессии».

Глава представительства ДНР Руслан Якубов заявил в ответ на действия Порошенко, что Киев хочет решать конфликт в Донбассе силовым путем. При этом смена АТО на ООС для региона особой роли не играет, и вооруженный конфликт продолжится.

2 мая исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе перешел в «горячую стадию».

По его словам, спецслужбы и Вооруженные силы Украины увеличили интенсивность обстрелов, что привело к эскалации конфликта.

«Подтверждение этого — только за последнее время — и циничный артобстрел парадного расчета, готовившегося к празднованию Дня Победы, и минометные обстрелы строящегося энергомоста, и бомбардировка беспилотным аппаратом блокпоста МВД ЛНР, в результате которого пострадали трое сотрудников полиции», — передает слова Пасечника НСН.

Обстрелы самопровозглашенных республик продолжаются до сих пор. Так, в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики семь раз за сутки 13 мая обстреляли территорию, подконтрольную ополчению.

«За прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие»,

— отметили ополченцы.

Как отмечается, обстрелам подверглись позиции Народной милиции близ населенных пунктов Калиново, Желобок и Знаменка. Всего по территории республики было выпущено около 80 снарядов. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и ополченцев.