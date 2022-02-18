|
ВСУ перебили дорогу из Донецка в Россию одним снарядом - военкор
18 февраля 2022, 12:35 • 43 • Политика
Украинские военные перебили железнодорожный путь из Донецка в Россию. Об этом рассказал военкор Семён Пегов.
ВСУ продолжают обстреливать республики Донбасса. Так, военкор Семён Пегов в беседе с RT, рассказал, что одним снарядом перебит ж/д путь. В это же время ВСУ обстреляли трассу Донецк — Горловка в районе Пантелеймоновки. Пегов уточнил, что в Донбассе постоянно живут под обстрелами, поэтому привыкли и никто не стал останавливаться.
- сообщил он.
По его словам, удар по железной дороге был нанесён ствольной артиллерией.
Ранее сообщалось, что устав ждать "нападения" России, Киев сам решил напасть на Донбасс. По данным очевидцев, ВСУ второй день ведут прицельный огонь по жилым кварталам, а в донецкой Александровке началась эвакуация.
Подпишитесь на нас
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 февраля 2022, 14:15
|
17 февраля 2022, 08:00
|
13 февраля 2022, 05:25
|
14 февраля 2022, 23:25
|
17 февраля 2022, 09:45
|
13 февраля 2022, 18:50
|
13 февраля 2022, 20:35