ВСУ отвадили от Горловки

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики отбили атаку ВСУ на Горловку — пригород Донецка. Украинские силовики потеряли убитыми 20 бойцов, еще более 20 солдат получили различные ранения. Такую информацию привел заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Кроме того, он рассказал, где конкретно ВСУ понесли потери: пятеро украинских военных погибли возле населенного пункта Гольмовский, а еще 13 — неподалеку от поселка Чигари.

Помимо людских потерь, ВСУ потеряли танк, бронемашину пехоты и радар-станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, поставленную Киеву из США.

Басурин отметил, что эти сравнительно крупные потери сорвали планы штаба ООС (операция объединенных сил, началась взамен отмененной АТО) войти в Горловку и взять под контроль довлеющие над Донецком высоты, пригодные для артиллерийских батарей и обстрелов города, передает ФАН.

Ополчение ДНР потеряло, по своим данным, одного человека убитым. Кроме того, три украинских солдата попали в плен.

Писатель и заместитель комбата спецназа армии ДНР Захар Прилепин заявил, что Украине свои планы в Донбассе реализовать не удастся, передает НСН.

По словам Прилепина, на горловском направлении ВСУшники «который день устраивают провокации и ведут обстрелы». Писатель согласен с тем, что Горловка — стратегически важная цель для ВСУ, но при этом не уверен, что украинцы справятся с этой задачей.

«Никто ничего не будет сдавать. Мало ли, что они говорят. Они уже четыре года говорят, что мы все сдадим, однако до сих пор никто ничего не сдал и сдавать не собирается. Я думаю, много будет слез на Украине», — заявил он.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила о крайне высоком уровне насилия на востоке Украины.

«Уровень насилия за эту неделю стал одним из самых высоких за год. Пять украинских солдат теперь мертвы, и 23 человека ранены», — отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США. По ее словам, на подконтрольной киевским властям территории при попадании артиллерийского снаряда также погибли двое гражданских.

Басурин рассказал об обстреле Горловки 19 мая: военнослужащие ВСУ использовали шрапнельные боеприпасы, запрещенные международными конвенциями. По словам замглавы оперкомандования, снаряды были начинены гвоздями.

В результате обстрела пострадали два мирных жителя, отметил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), они скончались в больнице в тот же день. Кроме того, получили ранения два ополченца ДНР.

Ранее стало известно, что ВСУ планируют «затянуть вокруг Донецка петлю». Об этом несколько дней назад заявил источник «Страны.ua» в рядах украинской армии. По словам старшего офицера штаба ООС, самым выгодным направлением для этого маневра рассматривается Горловка. Этот населенный пункт окружен выгодными высотами, на которых располагаются опорные позиции. По словам украинского офицера, захвативший горловские высоты становится хозяином Донецка, ведь с них «легко простреливается весь город», лежащий к юго-западу.

Отметим при этом, что Горловка в понимании штаба ООС является еще и стратегическим плацдармом для наступления на Енакиево и Дебальцево, и Донецк в результате может оказаться в котле.

Украинский штабной офицер также добавил, что если силовики возьмут окружающие Горловку высоты, то ополченцы ДНР будут вынуждены покинуть сам городок без боя. Кроме того, источник интернет-портала заявил, что там «все как на ладони, смысла погибать нет».

При этом, продолжает он, ВСУ «формально минских договоренностей не нарушают, ведь высоты вокруг Горловки являются «серой зоной», и продвижение украинских сил «не будет считаться наступлением».

Однако в 2016 году заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что в Минских соглашениях нет понятия «серая зона», а продвижение сторон вперед — нарушение подписанных в белорусской столице договоренностей.