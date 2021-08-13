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ВСУ откроют хаотичный огонь в Донбассе: Разведка рассекретила приказ

13 августа 2021, 11:30  •  186 • Политика
Разведка Донецкой Народной Республики рассекретила приказ киевского командования боевикам ВСУ, находящимся в Донбассе. Украинские военные готовы открыть хаотичный огонь по позициям защитников региона.
По данным пресс-службы Вооружённых сил ДНР, миномётным подразделениям 28-й бригады ВСУ поставлена задача ведения хаотичного неприцельного огня по позициям Народной милиции ДНР, а также окраинам населённого пункта Старомихайловка. По данным разведки республики, итогом провокации, согласно планам Киева, должен стать ответный огонь со стороны армии ДНР, который будет зафиксирован средствами видеонаблюдения.
Предполагается, что эти видеозаписи Украина будет использовать в качестве доказательств нарушения перемирия со стороны ДНР.
Командование ДНР призвало международные организации добиться прекращения огня и предотвратить провокацию ВСУ. При этом также отметили, что в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих и жителей ДНР будет открыт ответный огонь на подавление огневых позиций ВСУ.

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