|
ВСУ оставили один наблюдательный пункт в Донбассе
20 февраля 2020, 00:39 • 19 • Украина
Украинские военные покинули один наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Flickr © Ministry of Defense of Ukraine
«Во время массированного обстрела со стороны противника один из наблюдательных постов, который находится впереди наших основных боевых позиций, был временно оставлен украинскими защитниками», — приводит его слова пресс-служба украинского Минобороны.
По словам Загороднюка, в настоящее время на месте находится начальник Генштаба — главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, который «выясняет все обстоятельства».
18 февраля самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал обострение попыткой сорвать мирный процесс.
Подробнее по теме — в материале RT.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
19
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 февраля 2020, 13:40
|
19 февраля 2020, 08:39
|
15 февраля 2020, 22:54
|
15 февраля 2020, 03:24
|
13 февраля 2020, 12:09
|
18 февраля 2020, 06:39
|
19 февраля 2020, 02:09