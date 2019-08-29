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ВСУ останутся без американских денег? Трамп усомнился в выгоде США финансирования украинских военных

29 августа 2019, 11:24  •  49 • Политика
Президент США усомнился в том, что у Америки есть своя выгода в финансировании украинских военных. Высокопоставленный чиновник из администрации президента отметил, что Трамп попросил пересмотреть программу "Инициативы содействия безопасности Украины". То есть велик риск того, что ВСУ останутся без американских денег.
В текущем году, как напоминает издание Politico, на военную помощь Украине Соединенные Штаты потратили $250 млн - на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. Однако президент США Дональд Трамп усомнился в выгоде этого финансирования для Америки. И попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу финансирования украинских военных.
Как утверждает неназванный высокопоставленный чиновник из администрации президента США, речь идет о программе "Инициатива содействия безопасности Украины". Глава Белого дома просто хочет убедиться, что эти денежные вливания идут на пользу Америке. То есть если пользы для США Трамп не увидит, то ВСУ рискуют остаться без американских денег.
Как отмечает издание, долгое время считалось, что военная помощь США Украине - это некая лакмусовая бумажка, показывающая, насколько сильно правительство Штатов давит на Россию.
СМИ напоминает, что два года назад администрация Трампа даже решилась на то, на что не рискнул пойти его предшественник Барак Обама, - одобрила продажу оружия Киеву. И тогда все говорили о жесткости Трампа по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину.
Сейчас обратная реакция.
Сенаторы, как утверждает издание, настаивают на увеличении военной помощи Украине и военных усилий США для сдерживания России в Восточной Европе.
"Большая проблема заключается в том, что Трамп снова демонстрирует себя как актив для России", - утверждает при этом демократ Том Малиновски.

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