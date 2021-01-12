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ВСУ оказались не готовы к переходу на кодовые стандарты НАТО

12 января 2021, 14:45  •  49 • Украина
Министерство обороны Украины выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что для окончательного закрепления в армии этой страны всех кодов и принципов Североатлантического альянса понадобятся дополнительные капиталовложения и длительное время. Таким образом, официальный Киев фактически признал неспособность украинских вооруженных сил в одночасье перестроиться под стандарты и требования западного военного блока. По некоторым данным, ликвидация старой «советской» системы командования и подчинения в ВСУ уже вызвала резкую критику не только среди действующих высших армейских чинов, но и в стане офицеров запаса и даже простых резервистов. Подробности — в материале корреспондента ФАН
Еще несколько месяцев назад президент Украины Владимир Зеленский, характеризуя приведение ВСУ в соответствие с кодами военных рангов и техническими характеристиками НАТО, заявил буквально следующее:
«Это станет огромным шагом на пути не только к укреплению обороноспособности нашей родины, но и к самой широкой интеграции нашей армии в единую семью западного военного блока».
Ему вторил глава Минобороны Украины Андрей Таран. Как предположил министр, новая программа обеспечит полную совместимость украинской армии с вооруженными силами государств — членов Альянса.  
Согласно официальной информации, внедрение системы воинских званий НАТО для личного состава ВСУ, а также «перестройка» военно-промышленного производства под натовские лекала вступили в силу с 1 января нынешнего года. Отныне в рамках норм STANAG-2116 (концепция кадровой политики Альянса) в украинской армии отменяются военные звания «прапорщик» и «старший прапорщик», а на флоте — звание «мичман». Альтернативой соответственно становятся «мастер-сержант» и «главный старшина», а также «уорент-офицер». Одновременно в Вооруженных силах Украины закрепляются обращения «пан» и «пани» (вместо периодически употребляемого слова «товарищ») и ответ «имею честь» на соответствующее приветствие старшего или равного по званию сослуживца.  
Предполагалось, что уже к началу 2025 года в рамках STANAG-2116 на указанные натовские стандарты будет переведена вся документация украинской армии. Например, Киеву еще предстоит переименовать не только кадровых офицеров и младший боевой состав, но и имеющееся на армейском и флотском балансе вооружение. А немногочисленные украинские танки БТР и БМП советского производства Запад предложил не только «модернизировать» и добавить в их комплектацию детали натовского образца, но и переоформить для этого необходимые патентные ведомости.  
«Все это Украина, подписавшая с Североатлантическим альянсом целый ряд документов о полномасштабном сотрудничестве, должна реализовывать собственными силами, — сказал Федеральному агентству новостей военный аналитик Алексей Поляков. — Но проблема заключается в том, что нужных финансовых средств у Киева для этого попросту нет. При этом так называемые западные партнеры (речь идет о НАТО. — Прим. ФАН) методично отказывают Украине в выделении для этого денег. Для, казалось бы, банального «уточнения» и дальнейшего архивирования имеющихся на учете украинского министерства обороны документов на данный момент нужно не менее 200 миллионов долларов. Поверьте, никто не будет бесплатно превращать прапорщика в мастер-сержанта, а УАЗ — в «Хаммер».  
Любопытно, что с «трудностями перевода» столкнулись сразу же после наступления 2021 года. Так, несколько дней назад в Киевской области некий резервист демонстративно сжег пришедшую ему повестку из военкомата. Свое поведение сорокалетний мужчина, оказавшийся успешным адвокатом, объяснил предельно просто:
«Я не желаю становиться частью военной машины, управляемой Западом».
И добавил, что к его протесту в ближайшее время вполне могут присоединиться сотни тысяч украинцев.  
О масштабах подобной «протестной» акции пока говорить рано, однако идею перехода на кодовые стандарты НАТО уже подвергли критике некоторые представители Генштаба ВСУ. А на украинских так называемых «профессиональных военных форумах» во Всемирной паутине все чаще можно встретить фразу:
«Лучше бы [власти Украины] просто выделили деньги на насущные потребности армии и флота». 
Автор: Леонид Андросов

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