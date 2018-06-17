ВСУ обвинили в организации сафари на людей

Украинские военнослужащие устраивают в Донбассе «сафари» на мирных жителей, заявил в воскресенье, 17 июня, глава пресс-службы Вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По словам пресс-секретаря ВС ДНР, в начале лета 2018 года четыре иностранных гражданина заплатили деньги военнослужащим ВСУ, чтобы получить возможность попасть на позиции киевских силовиков и «поохотиться» на мирное население.

По данным разведки ДНР, сообщает ФАН, подобное «сафари» организовывают в двух бригадах ВСУ – 93-й и 30-й. Они дислоцированы в районах Докучаевска и Марьинки соответственно, отметил Безсонов.

Прибыль же за такую охоту получают не только непосредственные организаторы на местах – солдаты и бригадные офицеры – но и представители штаба Операции объединенных сил (ООС), подытожил представитель ВС ДНР.

15 июня оперативное командование самопровозглашенной ДНР заявило об уничтожении огневых точек украинских военных, обстрелявших населенный пункт Зайцево неподалеку от Горловки. Отмечается, что в результате обстрелов мирная жительница получила осколочные ранения.

«Для защиты мирных жителей мы вынуждены были подавить огневые точки боевиков с применением незапрещенных Минском вооружений. В результате враг получил справедливое возмездие и понес ощутимые потери», — заявили в командовании донецких ополченцев.

За несколько дней до этого инцидента Министерство госбезопасности (МГБ) ДНР заявило о провокации, которую готовят украинские силовики. По данным МГБ ополченцев, подконтрольные Киеву силы должны будут сбить из переносного ЗРК «Игла» вертолет с делегацией комитета Европейского союза по вопросам политической безопасности.

В середине апреля текущего года в командовании ДНР заявили, что разведка ополчения получила информацию о подготовке Вооруженными силами Украины и украинскими националистами из добробатов химической атаки для обвинения ополченцев. Замкомандующего оперативного командования ДНР Эдуард Басурин подчеркнул, что провокация может быть организована в преддверии Чемпионата мира FIFA по той же схеме, что применялась во время организации боевиками химической «атаки» в сирийском городе Дума в Восточной Гуте.

Басурин также отметил, что никакого оружия массового поражения, ни химического, ни бактериологического, ни ядерного у ополчения Донецкой и Луганской народных республик в арсенале не наличествует.

Буквально спустя пару дней после предупреждения Басурина о возможных провокациях группа из пяти украинских диверсантов была ликвидирована ВС ДНР к западу от Донецка: украинская ДРГ пыталась незамеченной пройти на территорию, подконтрольную ополченцам.

По данным минобороны ДНР, диверсанты собирались «совершать провокации против мирного населения», а выдвижение происходило с позиций Вооруженных сил Украины возле населенного пункта Марьинка.

После ликвидации тело одного из предполагаемых украинских диверсантов было перемещено ополченцами на свою территорию. На теле убитого диверсанта были обнаружены: огнестрельное оружие, боеприпасы к этому оружию, комплект гражданской одежды, «средства с возможностью фото- и видеофиксации» и шевроны одного из батальонов ополчения, а также нашивки движения «Сорок сороков».

На фоне участившихся провокаций со стороны Киева Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь мирному населению Донбасса, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что Донбасс «не сломить», а политика украинских властей в отношении юго-востока Украины лишний раз демонстрирует их неспособность решить «донбасский вопрос».

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко в свою очередь рассказал о мирных путях решения конфликта в Донбассе, добавив при этом, что их реализация полностью зависит от желания Киева.

«Есть два варианта. Первый — Украина капитулирует, и мы занимаем территорию, которую считаем исконно нашей. Второй — Украину возглавляют те люди, с которыми можно будет сесть за стол переговоров»,

— полагает лидер ДНР.

Захарченко напомнил, что Донецкая народная республика претендует на всю территорию Донецкой области Украины.