ВСУ обстреляли Васильевку: Есть жертвы

Украинские военные обстреляли посёлок Васильевка. Погибли два мирных жителя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Снаряд, выпущенный ВСУ, попал в жилой дом. Два человека погибли. Прежде в представительстве говорили, что по населённому пункту с украинской стороны выпущено семь 122-миллиметровых снарядов.

Ранее Минобороны России отчиталось о ходе спецоперации на Украине. Войска ДНР развивают наступление, силы ЛНР ведут городские бои.

В течение суток ликвидированы 128 военных объектов на Украине.