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ВСУ обстреляли Васильевку: Есть жертвы
16 марта 2022, 11:25 • 90 • Политика
Украинские военные обстреляли посёлок Васильевка. Погибли два мирных жителя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Снаряд, выпущенный ВСУ, попал в жилой дом. Два человека погибли. Прежде в представительстве говорили, что по населённому пункту с украинской стороны выпущено семь 122-миллиметровых снарядов.
Ранее Минобороны России отчиталось о ходе спецоперации на Украине. Войска ДНР развивают наступление, силы ЛНР ведут городские бои.
В течение суток ликвидированы 128 военных объектов на Украине.
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