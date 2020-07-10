ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки

По данным наблюдателей представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), по состоянию на 9 июля в Новоайдарском районе подконтрольной ВСУ части ЛНР продолжается лесной пожар, охвативший площадь в 5 тысяч гектаров. Тушить его не позволяет сильный порывистый ветер.

Для борьбы со стихийным бедствием украинское командование задействовало почти 500 украинских боевиков. При этом, как отмечают в штабе ЛНР, неспособность украинского командования верно выстроить приоритеты, а также обеспечить необходимыми средствами защиты своих боевиков, привели к массовым потерям в ВСУ.

Известно, что уже от ожогов скончались шестеро украинских военных - участников карательной операции, ещё четверо госпитализированы с тяжёлым отравлением угарным газом. Повреждены пять единиц боевой техники ВСУ, среди которых три танка Т-64 БВ.

Также были обнаружены обгоревшие тела двух украинских боевиков, которые ранее без вести пропали. По указу комбрига этот факт скрыли от вышестоящего командования, а погибших боевиков записали в дезертиров.