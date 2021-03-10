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ВСУ не знают, что делать с новым пакетом американской военной помощи Киеву

10 марта 2021, 23:25  •  164 • Украина
«Мы искренне приветствуем и высоко ценим решение Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашей стране помощи, которая позволит [Украине] противостоять российской агрессии, — говорится в документе украинского министерства обороны. — Американский финансовый ресурс позволит повысить боеспособность нашей армии в целом и привести техническое оснащение ВСУ в соответствие со стандартами Североатлантического альянса».
А министр обороны Украины Андрей Таран добавил буквально следующее: «Деньги Вашингтона могут гарантировать защиту национальных интересов украинского государства».
При этом в самом Вашингтоне от патетических заявлений постарались абстрагироваться. Как отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, выделяемые Киеву Америкой 125 миллионов долларов должны пойти на закупку двух натовских патрульных катеров, а также приобретение боевой техники тактического назначения.
«В дальнейшем речь может идти и о модернизации уже имеющегося на балансе ВСУ летального оружия», — резюмировал он.
Здесь же американское оборонное ведомство призвало своих украинских коллег «повысить прозрачность в реорганизации оборонного сектора Украины». А вот с последним пунктом у Киева могут возникнуть определенные проблемы. Ранее Украина была вынуждена признать провал собственной программы модернизации вооружений.
«Танки, бронемашины и даже артиллерийские орудия сегодня в прямом смысле «реконструируются в гаражах»: на украинской территории практически не осталось соответствующих заводов, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей военный обозреватель Алексей Ященко. — Техника, которой «хвастается» украинская армия, сегодня пригодна лишь для показательных шоу и выставок. Вряд ли в обозримом будущем ее «подгонят под стандарты НАТО».
Для закупки современных аналогов ВСУ понадобится намного больше денег, чем те, которые сейчас Украине предоставляет Вашингтон. Но и это еще не все.
По некоторым данным, США планируют потребовать от Украины отчет за каждый цент, потраченный из упомянутого «партнерского транша». И если в контексте приобретения патрульных кораблей все предельно ясно (Киев получит списанные американские суда. — Прим. ФАН), то над сметой в деле укрепления боеспособности ВСУ обеим сторонам придется серьезно подумать. Дело в том, что сейчас, несмотря на активную пропагандистскую кампанию в поддержку Вооруженных сил Украины, дела ВСУ обстоят далеко не лучшим образом. В частности, в ряде частей на территории от Ужгорода до Мариуполя уже зафиксированы массовые случаи увольнения военнослужащих-контрактников.
«Два года назад мне пообещали квартиру, повышенное жалование и дополнительные льготы, — заявил в доверительной беседе с корреспондентом ФАН младший офицер Константин В. — Ничего из этого у меня нет: получаю обычную зарплату, живу в общежитии и каждый день опасаюсь, что отправят воевать в Донбасс».
Константин, как и многие его сослуживцы, уже написал рапорт об увольнении в запас.
«У меня нет желания служить за копейки, подамся на заработки в Польшу или Россию», — предупредил он.
«Часть выделенных Соединенными Штатами денег Украина вполне могла бы потратить на финансовое обеспечение своих военнослужащих, таким образом укрепить престиж армии, — предположил европейский наблюдатель Александр Митц. — Но такая расточительность явно не понравится Вашингтону. По всей видимости, вопрос расходования этих средств будет решаться на заседаниях соответствующих двусторонних комиссий».
Автор: Леонид Андросов

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