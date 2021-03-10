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ВСУ не знают, что делать с новым пакетом американской военной помощи Киеву
10 марта 2021, 23:25 • 164 • Украина
А министр обороны Украины Андрей Таран добавил буквально следующее: «Деньги Вашингтона могут гарантировать защиту национальных интересов украинского государства».
При этом в самом Вашингтоне от патетических заявлений постарались абстрагироваться. Как отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, выделяемые Киеву Америкой 125 миллионов долларов должны пойти на закупку двух натовских патрульных катеров, а также приобретение боевой техники тактического назначения.
Здесь же американское оборонное ведомство призвало своих украинских коллег «повысить прозрачность в реорганизации оборонного сектора Украины». А вот с последним пунктом у Киева могут возникнуть определенные проблемы. Ранее Украина была вынуждена признать провал собственной программы модернизации вооружений.
Для закупки современных аналогов ВСУ понадобится намного больше денег, чем те, которые сейчас Украине предоставляет Вашингтон. Но и это еще не все.
По некоторым данным, США планируют потребовать от Украины отчет за каждый цент, потраченный из упомянутого «партнерского транша». И если в контексте приобретения патрульных кораблей все предельно ясно (Киев получит списанные американские суда. — Прим. ФАН), то над сметой в деле укрепления боеспособности ВСУ обеим сторонам придется серьезно подумать. Дело в том, что сейчас, несмотря на активную пропагандистскую кампанию в поддержку Вооруженных сил Украины, дела ВСУ обстоят далеко не лучшим образом. В частности, в ряде частей на территории от Ужгорода до Мариуполя уже зафиксированы массовые случаи увольнения военнослужащих-контрактников.
Константин, как и многие его сослуживцы, уже написал рапорт об увольнении в запас.
Автор: Леонид Андросов
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